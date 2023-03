DiWiSH-Fachgruppe Recht: Werbung und Musik

18.05.2016 | 15:45 Uhr | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH in Kiel | Lorentzendamm 22, 24103 Kiel



Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH in Kiel (em) Vom Werbe-Jingle bis zum Supermarkt oder Wartezimmer spielt Musik in der Werbung eine bedeutende Rolle. Vom Wiedererkennungsfaktor über die Ausprägung zur Corporate Identity bis hin zur emotionalen Kundenansprache leistet Musik, was Sprache und Bilder nicht erreichen können.



Der Referent Christopher Schack ist Musikwissenschaftler und Rechtsreferendar, derzeit bei der Kieler Wirtschaftskanzlei Gabriel Rechtsanwälte. In seinem Vortrag wird er dabei entstehende Fragen des Urheber- und Vertragsrechts beleuchten, aber auch die praktische Umsetzung wie GEMA-Lizenzen, Kosten usw. nicht nur aus juristischer Sicht erläutern. Natürlich besteht auch die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Referenten. Mehr auf www.diwish.de!





Veröffentlicht am: 27.04.2016