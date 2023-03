Doppelmoral: Ich darf das  Du aber nicht!

Tornesch (fs/lr) Die UniT bietet Selbständigen und Unternehmern nicht nur gesellige Abende, Neugeschäfte und Kooperationen, sondern darüber hinaus auch interessante Seminare, Vorträge und Firmenbesichtigungen.



Auf dem letzten Stammtisch der UniT wurde nicht nur über die bevorstehende Messe B2B NORD gesprochen, sondern es wurde auch heiß diskutiert. Der Anlass: Rund 30 Unternehmer haben ihr Erscheinen auf dem Stammtisch angekündigt, aber nur etwa ein Drittel ist auch tatsächlich gekommen. Einer der Gastgeber, Francisco Schnell, wurde daraufhin gefragt, ob er nicht enttäuscht sei. Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Nein, im Gegenteil, denn nun ist die (Ent-)Täuschung ja vorbei. Diese Menschen haben uns den Gefallen getan und uns ihr wahres Gesicht gezeigt. Jetzt wissen wir doch mit was für Menschen wir es zu tun haben und können diese ab sofort besser einschätzen.“



Die „No-show-Quote“

In vielen Bereichen nennt man so etwas mittlerweile die „No-show- Quote“. Als „no-shows“ gelten zum Beispiel bei Fluggesellschaften, Hotels, Vorträgen und Seminaren solche Menschen, die trotz einer verbindlichen Anmeldung oder Reservierung weder erscheinen, noch abgesagt haben. Und diese Quote ist in den letzten Jahren in fast allen Bereichen beängstigend gestiegen. Aber woran liegt das? Haben die Menschen vergessen, verbindlich zu sein? Haben die Menschen keine Werte mehr? Werte, wie zum Beispiel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Respekt, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Haben diese Menschen einfach keine gute Erziehung genossen? Oder gibt es gar eine ganz andere Erklärung dafür? Ein Teilnehmer des Stammtisches brachte das Wort Doppelmoral ins Spiel. Das heißt, wenn ich zu einer Veranstaltung einlade, dann müssen alle zuoder absagen, damit ich besser planen kann. Wenn ich aber eingeladen werde, dann halte ich mir alle Türen offen, indem ich mich gar nicht melde oder mir einen Platz sichere, mich erst einmal anmelde und wenn ich dann doch keine Lust haben sollte auf die Veranstaltung zu gehen, dann bleibe ich einfach auf dem Sofa und gucke lieber Fernsehen. „Ja genau“ schallte es aus einer anderen Ecke des Raumes. „Jeder will, dass seine Rechnungen sofort bezahlt werden, aber keiner will die Rechnungen, die er selber bekommen hat, sofort bezahlen. Also kann das doch gar nicht funktionieren.“



Foto: Nur wenn alle Mitglieder an einem Strang ziehen, entsteht eine Einheit.

Veröffentlicht am: 30.05.2013