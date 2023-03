Dr. Norbert Blüm Live

05.06.2015 | 20:00 Uhr | Hotel Altes Stahlwerk | Rendsburger Str. 81, 24537 Neumünster



Hotel Altes Stahlwerk (em) Norbert Blüm live



Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit als Arbeitsminister. Seit dem Ende seiner politischen Karriere widmet sich der ehemalige CDU-Politiker Norbert Blüm nun voll und ganz seiner Leidenschaft als Autor und Humorist – zur Freude eines großen Publikums.



Seine langjährige Erfahrung im Bundestag verarbeitet er auf der Bühne in gewohnt urkomischer Manier. Doch auch über den ganz alltäglichen Wahnsinn lässt sich die rheinische Frohnatur ausgiebig und voller Inbrunst aus. Norbert Blüm kann jedoch auch ernste Töne anschlagen. So liest er beispielsweise aus seinen Büchern vor, um die Menschen zum Nachdenken anzuregen und gegen soziale Ungerechtigkeit vorzugehen.

Biografische und politisch Geschichten zum Weinen und Lachen: Am 05. Juni ist nicht nur Unterhaltung angesagt sondern auch ein Rundgang durch das ereignisreiche Leben eines der am längsten amtierenden Bundesminister unseres Landes. Norbert Blüm begibt sich mit viel Witz und Humor auf eine Zeitreise in die so abwechslungsreiche Vergangenheit unseres Landes. Von jeher war er derjenige, der sich nie scheute unbequeme Wahrheiten auszusprechen und dennoch suchte er am Ende mit einem Augenzwinkern stets den Kompromiss, den Konsens, das Verständnis für die andere Seite.



Sichern Sie sich eine Karte à € 29,-- und erleben Sie einen unterhaltsamen wie lehrreichen Abend mit Norbert Blüm. Bei diesem Mann kommen Sie garantiert voll auf Ihre Kosten.

Karte "Norbert Blüm live" am Freitag, 05. Juni 2015 20.00 Uhr inkl. 1 Glas Stahlwerk-Sekt € 29,-- pro Gast

Karte "Norbert Blüm live" am Freitag, 05. Juni 2015 ab 18.00 Uhr Abendessen "BBQ - alles wird gegrillt" inkl. 1 Glas Stahlwerk-Sekt und Lesung um 20.00 Uhr € 58,-- pro Gast.

18.00 Uhr "BBQ - alles wird gegrillt" in unserem „Restaurant 1500°C“ inklusive einem Glas Sekt zur Begrüßung

20.00 Uhr "Norbert Blüm live" im Haus

1 x Übernachtung vom 05.-06.06.2015 im komfortablen Lifestylezimmer inkl. Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet

Erleben Sie auf Ihrem Zimmer frischen Kaffee-Genuss aus dem Hause Dallmayr

Genießen und Entspannen in der Finn-Sauna und in der RelaxLounge über den Dächern Neumünsters

Kuscheliger Bademantel und Badeslipper während Ihres Aufenthaltes

Shopping im Designer Outlet Center Neumünster mit Tagesbonuskarte, mit welcher Sie von weiteren -10% auf Ihre Einkauf profitieren können.

112,-- € pro Gast im Doppelzimmer Kat. M / 127,-- € pro Gast im Doppelzimmer Kat. L

138,-- € im Einzelzimmer Kat. S



Norbert Blüm



Der Rüsselsheimer Norbert Blüm kam als Sohn eines Schlossers und der später als Busfahrer arbeitete zur Welt. Nach dem Abschluss der Volksschule absolvierte Blüm eine Werkzeugmacherlehre und arbeitete sieben Jahre bei Opel im Rüsselsheimer Werk.



Über den zweiten Bildungsweg bestand Blüm am Abendgymnasium das Abitur. Danach studierte er die Fächer Philosophie, Germanistik, Geschichte und, als ehemaliger Messdiener, auch Theologie. Unter anderem besuchte er auch Seminare beim ehemaligen Papst Benedikt XVI., ursprünglich Kardinal Joseph Ratzinger. Danach folgte seine Promotion zum Dr. phil.. 1972 wurde Norbert Blüm Mitglied des deutschen Bundestags. Von Oktober 1982 bis Oktober 1998 war er Bundesarbeitsminister in fünf Kabinetten des großen Kanzler Helmut Kohl. Damit wurde er der einzige Minister, der während der gesamten Kanzlerschaft dem Kabinett Kohl angehörte.



Blüm war von Anfang an für sein soziales Engagement bekannt und macht seinen Einfluss in der bundesdeutschen Sozialpolitik bis heute geltend. Dem breiten Publikum ist er durch seine klare, deutliche Sprache und sein bestimmtes Auftreten bekannt. Selbst aus schlichten Verhältnissen kommend, hat er sich während seines gesamten Berufslebens für die ‚einfachen Leuten’ eingesetzt und geraden deren Interessen vertreten. Sein Humor, machte ihn weit über die Parteigrenzen in der gesamten Bevölkerung beliebt. Diesem verschmitzten, feinsinnigen und gutwilligen Humor hat er zahlreiche Auftritte in Fernsehsendungen und Kabarett-Programmen zu verdanken.





Veröffentlicht am: 27.05.2015