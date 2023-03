Dressed for Success

03.11.2016 | 18:30 Uhr | IHK zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn | Kaltenweide 6, 25335 Elmshorn



IHK zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn (em) Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance

Warum nicht nur die richtige Kleidung, sondern auch das richtige Outfit und Auftreten sehr wichtig sind für einen positiven Eindruck – besonders im Geschäftsleben. Und dieser erste Eindruck entsteht in wenigen Sekunden – meist nur aus meinem Auftreten und Erscheinungsbild. Wer hier einen inkompetenten oder nachlässigen Eindruck macht, muss viel Energie aufbringen, diesen zu widerlegen. So stellt mein Auftreten oft die Weichen für Karrieren und Geschäftsbeziehungen und entscheidet neben fachlicher Kompetenz über Erfolg und Misserfolg.



Der Vortrag zeigt auf, was alles zu dem Eindruck beiträgt, den sich Andere von mir machen. Und warum es wichtig ist, authentisch zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, ein Image aufzubauen, das ich nicht wirklich bin. Dazu gibt es praktische Hinweise, worauf ich achten sollte und wie ich am besten herausfinde, was wirklich zu mir und zu meiner Arbeit passt. Eine attraktive Ausstrahlung ist kein Privileg einiger weniger, sondern ist erlernbar!



Referentin: Caren Neumann, www.typ-select.de



Anmeldung: bitte melden Sie sich hier an: bindabei@spitzenfrauen-im-norden.de





Veröffentlicht am: 06.10.2016