Druck ist ihr Geschäft

Norderstedt (em/mp) Seit der Gründung werden bei MultiPrint täglich Druckerzeugnisse aus allen Bereichen in vielen unterschiedlichen Formen, Größen und Auflagen gedruckt.



So bietet das Team den Kunden nicht nur in puncto Auflage, Konfektionierung oder Bedruckstoff viele Freiheiten. Auch bei den Druckverfahren und der Druckveredelung stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. UV-Flexodruck und Offsetdruck, die sich auch miteinander kombinieren lassen, Prägen und Lackieren genauso wie leimfreie Zonen und Rückseitendruck gehören zu den Standards von MultiPrint. Wie es der Puls der Zeit vorgibt, ab sofort auch im Digitaldruck! Das umfangreiche Sortiment wird zusätzlich durch Thermo- Transfer-Druck-Systeme, Tischdruck- Systeme und Sondermaschinenbau ergänzt.



Die Firma Multi-Print kommt aus dem klassischen Verpackungsdruck – Verpackungsfolien, Haftetiketten und alles was notwendig ist, um die Produkte ihrer Kunden verkaufsfördernd zu kennzeichnen. Gerne stehen die kompetenten Mitarbeiter von MultiPrint den Kunden jederzeit beratend zur Verfügung. „Wir werden Sie umfassend unterstützen und für Ihr Produkt und Ihre Anwendung die optimale Lösung finden“, verspricht Geschäftsführer Mathias Gramsch.

Veröffentlicht am: 01.12.2011