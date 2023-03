DUMP your Presentation

Kennen Sie das Gefühl, nicht frei reden zu können, weil Ihre PowerPoint-Präsentation als „Notizzettel“ herhalten muss? Fällt es Ihnen schwer, Ihr Publikum in den Bann zu ziehen? Unternehmer haben die Aufgabe, ihre Produkte und ihre Firma zu repräsentieren.



Dabei steckt es bereits im Wort: Präsentieren ist das große Einmaleins eines jeden Unternehmers. Nur so können Sie langfristig Ihre Kunden von sich überzeugen. Nur so steigern Sie die Motivation und Begeisterung aller Stakeholder, ob Kunden oder Mitarbeiter. Viele unterschätzen jedoch die Kraft dieses Handwerkzeugs und belassen es bei den Standardpräsentationen. Standard überzeugt heute aber niemanden mehr.

Veröffentlicht am: 31.10.2016