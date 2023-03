Durch begeisterte Mitarbeiter zum unternehmerischen Erfolg

Talent ist kein Zufall - Wer sein Potenzial kennt, braucht keinen Lebensplan





Keiner ist wie Sie. Aber wissen Sie auch, welche Kräfte in Ihnen schlummern? Kennen Sie Ihre Talente, Ihre Potenziale? Sie sind da, Sie müssen sie nur wecken. Nur wer sich seiner Talente und Möglichkeiten bewusst ist, kann sie gezielt ausschöpfen. Und nur wer in Harmonie mit seiner wahren Natur agiert, wird die Spitze dessen erreichen, was für ihn möglich ist. Wer sein Leben aktiv gestalten und seinen Erfolg programmieren will, für den lohnt es sich zu hören, was Ernst Albrecht Vöhringer dazu zu sagen hat.



Sein Credo: Astrologie zeigt Zusammenhänge auf, die unser Denken und Handeln beeinflussen, uns aber in der Regel nicht bewusst sind. Wer sie kennt, findet seinen ganz individuellen Weg. Und hat alle Voraussetzungen, aus einer inneren Klarheit zu handeln.



Vita:

Ernst Albrecht Vöhringer ist im elterlichen Holzhandel groß geworden und hat den Betrieb als Geschäftsführer übernommen. Als bodenständiger und durchaus erfolgreicher Unternehmer hat er Erfahrung in mehreren Branchen und auf mehreren Kontinenten gesammelt. Als er entdeckte, dass seine wahren Stärken auf einem anderen Gebiet liegen, orientierte er sich neu. Absolvierte eine fundierte Ausbildung in Astrologie und arbeitet seither als Wirtschaftsastrologe. Mit durchschlagendem Erfolg. Seit 2008 berät er mit “Stars & Business” Privatpersonen und Unternehmer darin, ihre Stärken und ihr Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen.

Als Wirtschaftsastrologe macht er die Zusammenhänge zwischen den universellen Rahmenbedingungen und dem beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg transparent. Mit oft erstaunlichen Ergebnissen, wie viele seiner Kunden bestätigen. Sicher ist: Wirtschaftsastrologie hilft unerschlossene Potenziale zu entdecken und die eigene Persönlichkeit wie die anderer Menschen genauer kennenzulernen. Damit ist sie Handwerkszeug für Unternehmer, etwa um die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Veröffentlicht am: 09.10.2018