 Der erste Eindruck zählt!

Norderstedt (lr/jj) Wohlbefinden bei Mitarbeitern und Kunden! Das Erscheinungsbild eines Unternehmens ist gerade für den ersten Eindruck sowie die Vertragsabwicklung entscheidend. Die Firma R. Suhr Innenausstatter ist ein echter Profi auf diesem Gebiet und berät ihre Kunden individuell zum Thema Inneneinrichtung und Dekorationen.



„Nutzen Sie Rollos oder Paneele als zusätzliche Werbefläche im Entree ihrer Firma“, schlägt Raumausstattermeisterin Anja Fürstenberg vor. „Graue Jalousien haben schon lange ausgedient und werden nun von modernen Alternativen in bester Qualität abgelöst. In unserem vielfältigen Sortiment finden Sie Gardinen und Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Designs und Farben. Alle Qualitäten lassen sich mit Firmenlogos und Werbebotschaften individuell bedrucken. Besuchen Sie uns in Norderstedt oder rufen Sie uns an und wir vereinbaren einen individuellen Beratungstermin in Ihrem Haus“, lädt Anja Fürstenberg abschließend ein.

Veröffentlicht am: 20.08.2015