 Shoppen und Schlemmen

Norderstedt (stu) Einkaufen und Schlemmen: der FEGRO/SELGROS Grosshandel in Norderstedt macht es möglich. Zukünftig können Kunden das Notwendige mit dem Kulinarischen verbinden. Ab Januar 2013 wird monatlich ein Show- Kochen mit Vetretern unteschiedlicher Gastronomie-Betriebe aus der Region stattfinden.



Norderstedt (stu) Einkaufen und Schlemmen: der FEGRO/SELGROS Grosshandel in Norderstedt macht es möglich. Zukünftig können Kunden das Notwendige mit dem Kulinarischen verbinden. Ab Januar 2013 wird monatlich ein Show- Kochen mit Vetretern unteschiedlicher Gastronomie-Betriebe aus der Region stattfinden. Am Freitag, 30. November fand erstmalig ein Showkochen statt, das großen Anklang gefunden hat. Das Team des „Ristorante La Differenza“, auch bekannt als „die singenden Köche“, begeisterten durch Ihre vielseitigen Kochkünste. Von Tomatensuppe über Rinderfilet in Rotweinsauce bis hin zu einem schmackhaften Nudelgericht wurden in Kürze leckere Menüs zusammengestellt. Diese konnten im Anschluss vor Ort von den Kunden verköstigt werden. „Wir begeistern unsere Kunden mit Mehrwert“, so Michael Förste, Betriebsleiter der Food-Abteilung. „Gekocht wird ausschliesslich mit Zutaten aus dem hauseigenem Sortiment. Das neue Event-Konzept ist für alle Beteiligten eine gelungene Win-Win-Situation“, fügt Andreas Schulz, Geschäftsführer der FEGRO/SELGROS in Norderstedt, hinzu.



Bild: Guiseppe, Francesco, und Marco vom „Ristorante La Differenza“ stellten eindrucksvoll Ihre Koch- und Gesangskünste unter Beweis.

Veröffentlicht am: 31.01.2013