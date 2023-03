ECE mit zwei Retail-Immobilien-Awards ausgezeichnet

Hamburg/Cannes (em) Die ECE ist auf der größten Einzelhandelsmesse Europas MAPIC in Cannes mit gleich zwei MAPIC Awards ausgezeichnet worden: Den Award als „Bestes neues Shopping-Center“ erhielt das Milaneo in Stuttgart, das als besonders innovativ im Kundenservice, beim Marketing und der Architektur prämiert wurde. Der Preis in der Kategorie „Best Retail Digital Strategy“ ging an die ECE Future Labs, in denen die ECE neue digitale und interaktive Serviceangebote entwickelt und in Pilotprojekten für den Einsatz in ihren Shopping-Centern prüft.



„Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen für die ECE“, sagte Henrie W. Kötter, Chief Investment Officer der ECE, bei der Preisvergabe. „Dieser großartige Doppelerfolg zeigt, dass wir bei umfangreichen Neuentwicklungen wie dem Milaneo ebenso wie mit unseren neuen, innovativen Lösungen auf dem richtigen Weg sind.“ „Das Juryurteil ist eine tolle Bestätigung für unseren Ansatz, den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen“, so Joanna Fisher, Geschäftsführerin der ECE für das Center-Management. „In unseren Future Labs entwickeln wir zahlreiche zukunftsweisende Ideen und innovative Angebote für unsere Shopping-Center. Im Milaneo haben wir einige dieser Services bereits mit Erfolg integriert und machen den Besuch für unsere Kunden so zusammen mit der besonderen Architektur zu einem echten Erlebnis.“



Ziel der ECE Future Labs ist es, innovative Lösungen zu finden, die auf die sich stetig verändernden Kundenbedürfnisse eingehen, den Trend zur weitreichenden Digitalisierung aufgreifen und eine optimale Verbindung von Online- und Offline-Kanälen schaffen. Im Fokus stehen die Bedürfnisse und Berührungspunkte des Kunden in den Bereichen Mobilität, Orientierung, Einkaufserlebnis und Nutzerkomfort wie zum Beispiel ticketloses Parken mit einer RFID-Parkkarte, eine Center-App für Smartphones mit Click & Collect-Funktion oder 3D-Wegeleitsysteme, in denen die einzelnen Shops im Center für eine erleichterte Navigation verzeichnet sind. Ein in der Branche einzigartiges Merkmal der Future Labs ist, dass drei ECE-Center – Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, Limbecker Platz in Essen und Marmara Park in Istanbul – als Live-Testumgebung dienen, um die neu entwickelten Services im realen Betrieb zu testen und eine unmittelbare Kundenresonanz zu erhalten. Der bereits erfolgte Roll-out verschiedener Anwendungen zeigt die Relevanz und Praxisnähe der Future Labs. Das zum „Besten neuen Shopping-Center“ gewählte, gemeinsam mit dem Projektpartner STRABAG Real Estate entwickelte und nach Entwürfen von RKW Rhode Kellermann Wawrowsky gestaltete Milaneo in Stuttgart zeichnet sich durch seine einzigartige, besonders abwechslungsreiche Architektur aus: Die transparente Gestaltung, hochwertige Materialien und viel Licht sorgen für eine angenehme Atmosphäre und hohe Aufenthaltsqualität.



Die drei individuellen Baukörper, von denen jeder unter einem anderen Thema gestaltet wurde, verbinden sich zu einem lebendigen Stadtquartier mit belebten Plätzen, Gassen und einer Mischung aus Shopping, Arbeiten, Freizeit und Wohnen. Das Einkaufscenter Milaneo ist Teil des gleichnamigen Stadtquartiers, die Wohnungen, Büros und das Hotel hat die Bayerische Hausbau realisiert. Eigenkapitalpartner für das Shopping-Center inklusive Tiefgarage ist Hamburg Trust. Für seine Nachhaltigkeit hat das Milaneo ein DGNB-Zertifikat in Platin erhalten. Für ein besonders komfortables Einkaufserlebnis bietet das Milaneo eine Reihe moderner Serviceangebote aus den Future Labs der ECE: Dazu gehören etwa der „Same Day Delivery“-Service, mit dem Einkäufe noch am selben Abend in einem Radius von 15 km nach Hause geliefert werden, die „Love2Shop“-Center-App, die ihre Nutzer über Angebote der Händler, Rabattaktionen, Veranstaltungen, News und Service-Angebote im Center informiert, sowie kostenloses WLAN und ein elektronisches Wegeleitsystem.



Die MAPIC Awards werden seit 1996 auf der Einzelhandelsmesse MAPIC in Cannes, einem wichtigen Branchentreffpunkt für Einzelhändler, Entwick-ler und Eigentümer, verliehen. Mit den Awards werden herausragende, besonders innovative und kreative Lösungen im Retail-Immobilen-Sektor von einer mit Fachexperten besetzen Jury ausgewählt und ausgezeichnet.



Weitere Informationen zu den ECE Future Labs unter: www.ece.de/futurelabs

Veröffentlicht am: 25.11.2015