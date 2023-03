ECE übernimmt Management für das Center „Waterfront“

Bremen (em) Die ECE übernimmt ab sofort das Management für das Shopping-Center „Waterfront“ in Bremen. Das Waterfront bietet auf einer Verkaufsfläche von rund 44.000 qm rund 120 Shops, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe und ist eines der größten und beliebtesten Center der Region. Zu den Mietern gehören unter anderem Media Markt, TK Maxx, C&A, Intersport, H&M und Müller-Drogeriemarkt, Deichmann, Snipes und Tommy Hilfiger sowie das irische Modelabel Primark, das im Waterfront seine erste Filiale in Deutschland eröffnet hat.



Das Shopping-Center wurde 2008 eröffnet und zählt inzwischen mehr als 8 Millionen Besucher im Jahr. Die Übernahme des Managements durch die ECE erfolgt im Zuge des Ankaufs des Waterfront durch den dänischen Rentenversicherer ATP, der das Center von den bisherigen Eigentümern LNC Property und Resolution Real Estate Advisors für 212 Mio. Euro übernommen hat. Mit 5 % beteiligt sich auch die ECE / Familie Otto an dem Ankauf. „Wir freuen uns sehr über diese neue Perle in unserem Shopping-Center-Portfolio“, so Joanna Fisher, bei der ECE Geschäftsführerin für das Center-Management. „Mit dem Waterfront übernehmen wir das Management für ein weiteres erfolgreiches Shopping-Center mit einem attraktiven Mietermix, einer guten Lage und einem gelungenen Auftritt. Wir sind überzeugt, dass wir den Erfolgskurs fortführen und das Center zukünftig gemeinsam mit dem Investor und den Mietern weiterentwickeln können.“



Neben einem breiten und abwechslungsreichen Angebot an bekannten Marken und Konzepten verfügt das Waterfront über ein Mulitplex-3D-Kino mit elf Sälen sowie einen modernen Food-Court mit rund 20 verschiedenen Gastronomie-Konzepten, der sich auf der zum Weserufer hin gelegenen Seite des Centers befindet. Die direkt erreichbare, rund ein Kilometer lange Uferpromenade an der Weser bietet den Besuchern umfangreiche Freizeit- und Verweilmöglichkeiten, verschiedene temporäre Sportangebote und unterstreicht die einzigartige Lage des Centers. Das Waterfront ist rund sechs Kilometer von der Bremer Innenstadt entfernt und hervorragend mit dem Auto, Bus und Straßenbahn sowie der Weser-Schifffahrt zu erreichen. Es stehen rund 4.000 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Roland-Center sowie dem Weserpark und dem Einkaufszentrum Duckwitzstraße (beide im Management der MEC Metro-ECE Centermanagement, einem Joint Venture mit der METRO GROUP) ist die ECE bereits mit drei weiteren Centern in der Stadt vertreten. Mit ATP investiert der größte Renten- und Sozialversicherungsdienstleister Dänemarks und einer der größten Rentenversicherer in Europa in das Bremer Waterfront. Für ATP ist es das erste direkte Investment in ein deutsches Shopping-Center. ATP ist bereits in den ECE European Prime Shopping Centre Funds sowie als Joint Venture Partner der ECE Fonds im Rosengardcentret im dänischen Odense investiert.



Michael Nielsen, CEO bei ATP Real Estate: „Das Waterfront ist eine attraktive Investition. Es gehört zu ATPs Strategie, langfristiges Einkommen und Cash Flows zu generieren, indem wir in Immobilien in guten Lagen und mit geringem Risiko investieren. Wir haben bereits kürzlich betont, dass wir künftig einen größeren Fokus auf derartige Immobilien sowohl in Dänemark als auch international legen. Die Investition in das Waterfront ist ein Schritt, diese Strategie umzusetzen. Die Investition ist Teil unserer Strategie, uns auf größere direkte Investments außerhalb Dänemarks zu konzentrieren. Wir freuen uns, die Kooperation mit der ECE auszubauen, die zu Europas führenden Centerbetreibern gehört. Dr. Volker Kraft, Geschäftsführer ECE Real Estate Partners: „Wir freuen uns, unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit ATP mit dem Ankauf von Waterfront weiterentwickeln zu dürfen und danken ATP für das in uns gesetzte Vertrauen.“



Foto: ©StephanGeiger.de

Veröffentlicht am: 06.08.2015