ECE verkauft 25hours-Hotelprojekt an Patrizia

Hamburg/Norderstedt (em) Die ECE hat das derzeit in Planung befindliche 25hours-Hotelprojekt im Düsseldorfer Le Quartier Central an die PATRIZIA Immobilien AG verkauft. Das von der ECE entwickelte Hotelgebäude ist bereits langfristig an die 25hours Hotel Company als Betreiber vermietet. Die Eröffnung des 18-geschossigen Hotels mit 198 Zimmern ist im Frühjahr 2018 geplant.



Der Baubeginn ist für Mitte 2016 vorgesehen. PATRIZIA hat das Projekt für einen Immobilienspezialfonds erworben. Das Grundstück hatte die ECE erst im September 2015 von der Aurelis Real Estate gekauft. Dr. Andreas Mattner, ECE-Geschäftsführer für den Bereich Office, Traffic, Industries: „Wir freuen uns über die sehr gute Kooperation mit Patrizia und die erfolgreiche Veräußerung des Projektes. Die Transaktion ist ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in die ECE und für unsere Kompetenz in der Entwicklung hochwertiger Hotelprojekte.“



Das 25hours-Hotel entsteht am Louis-Pasteur-Platz im neuen Düsseldorfer Stadtteil Le Quartier Central. Es handelt sich wie die anderen Häuser der Marke um ein individuelles Designhotel, in dem das Thema des Stadtvier-tels aufgegriffen und mit deutsch-französischem Flair konzeptionell fortge-führt wird. Geplant ist auch eine Bar im obersten Geschoss mit spektakulä-rem Blick über die Stadt sowie ein französisch inspiriertes Restaurant in der Etage darunter. Im Erdgeschoss des in Zusammenarbeit mit HPP Architek-ten entwickelten Hotels sollen ein Coffee-Shop und ein Fahrrad-Reparatur-Shop einziehen.



Es ist das erste Hotel der Marke 25hours in Düsseldorf. Beratend tätig für die ECE war bei der Transaktion JLL Hotels & Hospitality Group, die rechtliche Beratung hat White & Case übernommen. Die ECE verfügt über langjährige Erfahrung und der Entwicklung verschie-dener Büro- und Gewerbeimmobilien und hat bereits mehrere Hotelprojekte mit zusammen mehr als 1.500 Zimmern realisiert, darunter zum Beispiel das Motel One am Wiener Hauptbahnhof. In Hamburg entwickelt die ECE derzeit außerdem ein Holiday Inn in der HafenCity.

Veröffentlicht am: 28.01.2016