ECE verkauft Hermes-Logistikzentrum an Tilad

Hamburg/Dubai/Löhne (em) Tilad, ein Multi-Family Office mit Sitz in Dubai, hat für eine Tochtergesellschaft von der ECE das im Bau befindliche Logistikzentrum für Hermes in Löhne (Kreis Herford) erworben. Die Fertigstellung des Logistikzentrums ist im Frühjahr 2016 geplant.



Bis zur Fertigstellung bleibt die ECE Bauherr und Eigentümer des Projekts. Das hochwertige Neubauprojekt wird drei miteinander verbundene Gebäude mit einer Hallenfläche von rund 100.000 qm sowie ca. 7.000 qm Büro- und Sozialflächen umfassen. Das Hauptlager, das sogenannte Warenverteilzentrum, wird aus acht Hallenabschnitten bestehen und über einen Verbindungsbau mit der Cross-Dock-Anlage (HUB), die aus zwei weiteren Hallenabschnitten besteht, verbunden sein.



Eine Nachhaltigkeitszertifizierung des Objekts nach DGNB Silber ist angestrebt. Das Logistikzentrum ist langfristig an die Otto (GmbH & Co. KG) vermietet und wird von der Hermes Fulfilment GmbH und Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co. KG, zwei Firmen der Hermes- Unternehmensgruppe, genutzt. Für die Transaktion waren seitens der ECE Jones Lang LaSalle sowie trûon Rechtsanwälte LLP und seitens Tilad CBRE und DLA Piper Frankfurt beratend tätig.

Veröffentlicht am: 13.11.2015