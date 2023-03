ECE verkauft Portfolio aus sechs Hermes-Logistikzentren

Hamburg/Singapur/Amsterdam (em/kv) Frasers Property Investments Europe (FPE) kauft über ihre Tochtergesellschaften insgesamt sechs Hermes-Logistikzentren von der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG (ECE).



Die Grundstücke liegen in den starken Logistikmärkten Heilbronn, Mainz, Berlin, Augsburg, Hamburg und Halle und bieten insgesamt eine Mietfläche von 75.378 m² auf einer Grundstücksfläche von 426.439 m². Die Immobilien in Heilbronn, Mainz und bei Berlin wurden kürzlich fertiggestellt. Das Logistikzentrum in Augsburg soll im Februar 2018 eröffnet werden und die Logistikzentren in Hamburg und Halle im 4. Quartal 2018 bzw. im 1. Quartal 2019. Alle Immobilien sind langfristig und zu 100% an Hermes vermietet. Die Objekte sind Teil einer Serie von neun Logistikzentren, die die ECE für Hermes entwickelt.



Henrie W. Kötter, Chief Investment Officer (CIO) der ECE: „Die Nachfrage nach qualitätsvollen Logistikimmobilien ist national sowie international weiterhin, sehr hoch. Wir freuen uns, im Rahmen dieser Transaktion zum ersten Mal mit Frasers Property Investments Europe zusammenzuarbeiten.“



Dr. Wulf Meinel, CEO von Frasers Property Investments Europe: „Mit dieser Investition setzt Frasers seine europäische Investmentstrategie nach dem Erwerb von 99,4% an der Geneba Properties konsequent um und baut das europäische Portfolio von Logistik und Light Industrial Immobilien deutlich aus. ECE hat mit der Entwicklung dieser sechs Objekte, die jeweils für Hermes konzipiert wurden und von Hermes mit erheblichen Eigeninvestitionen ausgestattet sind, qualitativ sehr hochwertige Immobilien geschaffen. Mit dem Ankauf erweitert FPE sein europäisches Logistikportfolio um moderne Distributionsimmobilien im sogenannten „last-mile“ Segment, für das wir eine positive Wertentwicklung und stabile Nachfrage erwarten. Ich freue mich sehr, dass wir mit der ECE einen vertrauensvollen und stets konstruktiven Ankaufsprozess professionell abwickeln konnten.“



Foto: ©ECE

Veröffentlicht am: 12.02.2018