Edle Schätze aus dem Weinkeller

Hamburg (jj/sw) Der Rebenprinz öffnet die Schatzkammer – gefüllt mit dem Saft edler Reben verzücken die schönen Weinflaschen nicht nur Kenner und Liebhaber. Felix Meese, Lea Eileen Pöhls und Michael Glischinski, die Inhaber von Rebenprinz, sind mit ihrem Weinhandel am Puls der Zeit. „Unseren Kunden stehen bei Rebenprinz ausschließlich hochwertige, handgelesene und gutsabgefüllte Weine zur Auswahl“, erklärt Felix Meese.



Mit Tatendrang und viel Begeisterung gründeten die drei jungen Unternehmer den Weinhandel. Sie spezialisieren sich dabei auf Weine, die in Familienbetrieben traditionell abgefüllt werden. Lea Eileen Pöhls und Michael Glischinski verraten das Erfolgsgeheimnis von Rebenprinz: „Die exzellente Qualität der persönlich ausgesuchten Weine spiegelt sich in Geschmack, Charakter sowie Genuss deutlich wieder und hebt das Angebot von Rebenprinz von der Masse ab.“



Rheinhessen, Pfalz oder Breisgau?

Mit jedem Schluck ein Stück Geschichte: Erstklassige Weine aus Rheinhessen vom Weingut Scherner- Kleinhanß begeistern nicht nur die Geschmacksnerven. Das Weingut, das unter Denkmalschutz steht, wird mit viel Liebe, Leidenschaft und Tradition bereits in neunter Generation betrieben. Wunderbare Weine mit vollem Geschmack sind das Ergebnis. Klassischer Genuss: Das Weingut Rothmeier aus der Pfalz steht für klassischen Pfälzer Wein – ehrlich, hochwertig und wunderbar aromatisch. Jung, frisch, anders: Ben Rothmeier verkörpert eine neue Generation der Winzer und punktet mit höchster Qualität, innovativem Design und aufregendem Geschmack. Ganz besonders: Aus dem wunderschönen Weinanbaugebiet Breisgau, vom Weingut Jägle gibt es den Wein, der alle Besonderheiten der Region vereint.



Rebenprinz kennenlernen

„Alle Weinliebhaber haben die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Dazu kann ein ,Probierpaket’ bestellt werden, das wir nach dem jeweiligen Geschmack zusammenstellen“, lädt Felix Meese ein.

Veröffentlicht am: 29.11.2013