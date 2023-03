Effizientes Korrekturlesen & neue deut. Rechtschr.

22.06.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Korrekturlesen, korrektur lesen oder Korrektur lesen? Wie man systematisch eigene Texte oder die Texte von Kollegen systematisch und pragmatisch prüfen kann, vermittelt der 6-stündigen Media Workshop "Effizientes Korrekturlesen" am 22. Juni 2016 in Hamburg.

Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die eigene und fremde Texte effizienter verfassen oder korrigieren wollen. Die Teilnehmer lernen, Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler, uneinheitliche Benennungen und Schreibweisen sowie unkorrekte Formalia mit System zu finden. Referentin Lisa Walgenbach geht dabei gezielt auf die Rechtschreibung nach amtlichen Regeln und den Standards der Nachrichtenagenturen ein. In einem Übungsteil besteht die Möglichkeit, die vorgestellten Regeln und Verfahren an Beispieltexten anzuwenden. Auf Wunsch können eigene Texte im Seminar Korrektur gelesen werden.

Veröffentlicht am: 14.06.2016