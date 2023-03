Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte

Hamburg (em/lr) Der eingefangene Moment auf einem Foto vermittelt Stimmungen, weckt Erinnerungen, wirkt auf alle Sinne. Genau das fasziniert Fotograf Stefan Wigger an seiner Arbeit. Er ist Fotograf aus Berufung und bekennender Autodidakt.



Stefan Wigger fotografiert mit Leidenschaft und Action. Dabei stehen Qualität sowie die Kundenzufriedenheit für ihn an erster Stelle. Zum umfangreichen Metier des erfahrenen Fotografen gehören insbesondere Firmenfotografie für Unternehmen, Firmenevents und Produktfotografie.

„Ich fotografiere aber ebenso für die öffentliche Hand, wie für Gemeinden, Städte und kommunale Unternehmen in der Metropolregion Hamburg. Ich selbst war gut 12 Jahre im öffentlichen Dienst tätig“, erklärt Stefan Wigger. Selbst lange als Leistungssportler aktiv, ist er auch als Fotograf sportlich für Rad-, Golf- oder andere sportliche Events unterwegs. „Als ausgebildeter Handwerker verspreche ich auch hervorragende Qualität bei Baustellen- und Architekturfotografie. Ich weiß was ,f90’ bedeutet und halte Ihre Baustelle von der Gründung bis zur Schlüsselübergabe fest“, so der Fotograf weiter.



Homepage für Gründer

Das allerneueste Angebot von Stefan Wigger ist die Erstellung einer Homepage mit Fotos und Texten innerhalb von 14 Tagen. „Ich liefere mit Kooperationspartnern im Grafik- und Web- Design mit Fotos und Videos auf schnellem Wege alles für Firmen und Gründer. Von der Visitenkarte bis zur schlüsselfertigen Homepage – auf kurzen koordinierten Wegen kann mein Team schnell reagieren und das für Sie maßgeschneiderte Produkt verwirklichen“, so Stefan Wigger abschließend.



Mit einem geschulten Blick für den richtigen Blickwinkel: Stefan Wigger weiß, worauf es bei dem perfekten Foto ankommt.

Veröffentlicht am: 20.04.2015