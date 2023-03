Ein Blick in die Zukunft: Pflegefachkräfte gesucht!

Hamburg (em/jj) Anzahl der Pflegebedürftigen steigt an! In den kommenden acht Jahren leben bundesweit, laut Statistischem Bundesamt, etwa 2,9 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Eine erschreckend hohe Zahl, ist doch bereits heute ein Fachkräftemangel im Bereich Pflege zu verzeichnen. Das TÜV NORD Schulungszentrum ist sich dieser Entwicklung bewusst und bietet verschiedene Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsund Pflegebereich an.



„Händeringend suchen die Senioren- und Pflegezentren sowie Kliniken, mit denen wir in Kontakt stehen, nach qualifizierten Fachkräften“, berichtet Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums. Besonders die zahlreichen unterschiedlichen Qualifikationen und Weiterbildungen, die die Pflegefachkräfte heutzutage mitbringen müssen, um den hohen Standard halten zu können, erschweren die Suche. Das TÜV NORD Schulungszentrum bietet an genau dieser Stelle Abhilfe.



„Wir haben auch Bildungskonzepte für Unternehmen“, verrät Claus Frankenstein. „Den meisten Unternehmen ist es nicht möglich, die eigenen Mitarbeiter zwecks Schulungen freizustellen. Aus diesem Grund bieten wir Inhouse-Schulungen an, die die Freistellung so gering wie möglich halten. Anfahrtswege fallen weg, die Teilnehmer lernen in ihrer gewohnten Umgebung wichtige Inhalte zum Beispiel zu neuen Produkten, Gesetzesänderungen und können das Gelernte direkt umsetzen.“ Für ein erstes Gespräch stehen die Fachleute gern unter 040 - 780 814-0 beratend zur Seite. Unternehmer können sich auf ein individuell zusammengestelltes Bildungskonzept freuen, dass ihren Bedarf perfekt abdeckt und alle Vorteile einer maßgeschneiderten Weiterbildung mit sich bringt.



Foto: Qualifiziertes Pflegepersonal: 2020 sind bereits 2,9 Millionen Menschen bundesweit pflegebedürftig.

Veröffentlicht am: 20.11.2012