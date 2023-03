Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011

Norderstedt (em/nl) Auch 2011 war wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr für die Norderstedter Bank eG. Die enge Bindung zum Kunden schafft großes Vertrauen und dies zeigt sich natürlich in den erfreulichen Zahlen der Geschäftsentwicklung.



Noch immer steht die aktuelle Staatsschuldenkrise im Vordergrund. Das Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeit von Staatskrediten ist durch den geplanten Schuldenschnitt von Griechenland gesunken, die politische und wirtschaftliche Stabilität steht auf dem Spiel. Die gilt auch für andere Länder im Euroraum. Reiner Schomacker, Vorstand der Norderstedter Bank, blickt dennoch positiv auf das Geschäftsjahr zurück: „Solidarität, Stabilität und Sicherheit sind unsere Wegbegleiter für unsere Kunden. Das hohe Vertrauen unserer Kunden zeigt sich besonders in der Entwicklung des Einlagen- und Kreditvolumens. Hier zeigt sich deutlich der Ausbau unserer Marktposition.“ Die Leistungsfähigkeit im Bereich des Finanzierungsgeschäftes lässt sich kaum deutlicher belegen: Das Kundenkreditvolumen konnte 2011 um 12,4 Millionen Euro erhöht werden. Die bewilligten Kredite belaufen sich auf eine Größe von 47 Millionen Euro. Reiner Schomacker weiter: „Unsere auf Nachhaltigkeit und Vertrauen ausgerichtete Kundenbetreuung spiegelt sich deutlich in der positiven Entwicklung unseren Kundeneinlagen wider.“ Die umfassende Betreuung gliedert sich bei den Kundengeldern in Form von Einlagen, Anlagen, Verbundpartnern und Wertpapieren bei einer Größe von über 340 Millionen Euro. Hierbei liegen die Zuwachsraten der Norderstedter Bank deutlich über dem Verbandsund Bundesdurchschnitt.



„2011 hatten wir einen Zuwachs von 141 Mitgliedern. Für uns ist dieser Zuwachs ein Beleg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und der Norderstedter Bank“, erklärt Reiner Schomacker. Als höchster Anspruch steht die verantwortungsvolle Beratung im Interesse des Kunden im Vordergrund. Um die Qualität zu sichern, haben die Mitarbeiter an 313 Tagen im Jahr 2011 an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Denn die Beratungsqualität sind die Grundlage für das Vertrauen der Kunden. „Als Norderstedter Bank fühlen wir uns mit der Stadt und den Bürgern besonders eng verbunden. Deswegen stellen wir jedes Jahr gerne namhafte Beträge in Spendenform für verschiedene Institutionen zur Verfügung. Wir freuen uns, dass wir 2011 mit insgesamt 45.000 Euro Projekte und Einrichtungen unterstützen konnten.“ Auch auf zukünftige Neuerungen ist die Norderstedter Bank stets rechtzeitig vorbereitet: Am 1. Februar 2014 werden europaweit die nationalen Zahlungsverfahren für Überweisungen und Lastschriften abgeschaltet. Dieses Datum macht es notwendig, dass schon heute Vorbereitungen getroffen werden um eine rechtliche und technische Grundlage zu schaffen. Rainer Schomacker blickt der kommenden Situation positiv entgegen: „Wir haben bereits alle administrativen Vorbereitungen getroffen, damit der zukünftige Zahlungsverkehr für unsere Kunden zur Verfügung steht. Unsere Spezialisten sind die idealen Ansprechpartner für die Fragen unserer Kunden für die kommenden Änderungen.“



Foto: Sind mit der Bilanz des Geschäftjahrs 2011 sehr zu frieden: Martin Weber und Reiner Schomacker, beide Vorstand der Norderstedter Bank.

Veröffentlicht am: 02.04.2012