Ein erfolgreiches Jahr für die NordExperten!

Hamburg (em) „Als am 1. August 2012 der Verein NordExperten e.V. gegründet wurde, hatten wir klare Ziele und Vorstellungen. Durch konsequente Verfolgung dieser Ziele und unser hohes Engagement bei der Umsetzung können wir auf erfolgreiche erste vier Monate zurückblicken“, so Thorsten Uebler, Präsident der NordExperten. In Zahlen bedeutet das 19 Veranstaltungen, 30 Gäste, sechs neue Mitglieder und fünf potentielle Mitglieder, die Anfang 2013 den NordExperten beitreten werden.



„Wir wollen langsam und kontinuierlich wachsen. Mit Menschen die zu uns passen und unser Netzwerk sinnvoll ergänzen“, so Michael Watzlawik, Stellvertretender Präsident.



Vorschau auf 2013

Für das Jahr 2013 planen die Nord-Experten neben den regelmäßigen Treffen am Mittwoch früh weitere Veranstaltungen. Regelmäßige Seminare sollen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Mitglieder und Unternehmen der Region sicherstellen und stärken. Ende Januar wird die erste Broschüre der NordExperten vorliegen. Interessierte in der Region können sich dann einen ersten Einblick über die Leistungsfähigkeit der Mitglieder der NordExperten verschaffen. Das Präsidium bedankt sich für das erfolgreiche Jahr 2012 bei allen Mitgliedern, Gästen und Unterstützern, die zum Erfolg der NordExperten beigetragen haben. Auch 2013 freuen sich die NordExperten an jedem Mittwoch früh um 7.45 Uhr auf interessante Gäste und spannende Persönlichkeiten. Interessierte können die Webseite www.nordexperten.de nutzen, um sich für ein nächstes Treffen anzumelden. Unsere Gäste übernehmen für das Frühstück anteilig 10 Euro.



Unsere neuen Mitglieder der letzten Wochen, die noch nicht auf der Internetseite veröffentlicht sind: Steffen Jahn (Rechtsanwalt, Ellerbek), Dieter Fenske (KüchenKate, Pinneberg), Heike Uder Heise (Immobilien, Halstenbek), Jens Naumann (Sanitär und Heizungstechnik, Wrist), Friederike Ramcke (Biografin, Hamburg), Oliver Gimball (Bestattungen Hermann Tellkamp, Uetersen)

Veröffentlicht am: 10.01.2013