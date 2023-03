Ein erfolgreiches Unternehmer-Netzwerk erfindet sich neu

Hamburg (sw/em) Neue Kontakte schaffen und Umsätze generieren! Das ist das Ziel der wöchentlichen Treffen des erfolgreichen Unternehmer-Netzwerkes Nord- Experten e.V..



Die Mitglieder treffen sich regelmäßig jeden Mittwoch um 8 Uhr im Hotel Krupunder Park um sich auszutauschen und Empfehlungen auszusprechen. „Unser Netzwerk besteht aus 14 bestens regional vernetzten Unternehmerinnen und Unternehmern“, so Dipl.-Kfm. Michael Watzlawik, stellvertretender Präsident NordExperten e.V.. „Bei unseren morgendlichen Meetings sind wir stringent: Klare Zeiten, saubere Strukturen, feste Abläufe und ein vertrauensbildendes Miteinander kennzeichnen uns genauso wie das stete Bemühen um neue Kontakte, neue Aufträge und zusätzlichen Umsatz. Keine Chance bei uns hat, wer nicht gerne gibt, wer nicht bereit ist, sein vorhandenes Netzwerk einzubringen. Wir wollen wachsen, wir vertrauen einander wegen unserer guten Leistungen, egal ob Handwerker oder Dienstleister. Weil wir alles dazu tun, um uns noch besser kennenzulernen, bereit sind, uns weiterzubilden, dazu zu lernen und das auch nachprüfbar gestalten, sind wir eine erfolgreiche und deutlich wachsende ,Unternehmertruppe’. Im Begriff Unternehmer steckt für uns das Wort ,unternehmen’ und daran wollen wir uns auch messen lassen. In unserem Handeln erkennt man denjenigen, der gibt. Denn wer Kontakte vermittelt und Empfehlungen ausspricht, wird seinerseits belohnt und erntet die Früchte seines Gebens. Das glauben wir nicht bloß, das leben wir vor.“



„Richtige“ Unternehmer gesucht!



Regelmäßige Vorträge einzelner Mitglieder zu ausgesuchten, hochaktuellen Themen oder neuen Entwicklungen fördern das Know-how der Mitglieder. Regelmäßige Besuche in den Firmen, Büros oder im Betrieb der Mitglieder schärfen den Blick für die Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Und die regelmäßigen Events am Mittwochmorgen schaffen Vertrauen, fördern die Verlässlichkeit und die zu Recht hoch geschätzten Beziehungen. „Besuchen Sie uns bei einem unserer regelmäßigen Treffen im Hotel Krupunder Park“, lädt Michael Watzlawik alle interessierten Unternehmer ein. „Lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken, realisieren Sie zusätzliche Umsätze.



Bild: Die Mitglieder der NordExperten e.V. freuen sich auf neue „richtige“ Unternehmer. Werden Sie neues Mitglied!“

Veröffentlicht am: 27.08.2012