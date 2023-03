Ein Erfolgsmodell

Bad Segeberg (kv/sh) Fachkräftesicherung und -gewinnung ist ein wichtiges Ziel der Arbeit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg. Deshalb ist es für die WKS umso erfreulicher, dass das Vorhaben FRAU & BERUF, das sich in der Trägerschaft der WKS befindet Anfang Juli in die nächste Förderperiode geht. Die Projektverlängerung wurde nun bis zum 31. Dezember 2019 bestätigt.



Die Beratungsstellen FRAU & BERUF bieten Frauen kostenfreie Beratungen für den beruflichen Wiedereinstieg an bzw. unterstützt Frauen, die geringfügig oder in Teilzeit beschäftigt sind oder denen Arbeitslosigkeit droht. Im Jahr 2017 konnten 203 Beratungen und 17 Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt werden. Hierunter z.B. auch ein Gründungsworkshop „Chefinnen – Frauen gründen anders.“



In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Segeberg hat FRAU & BERUF auch die Federführung beim Netzwerk „Weibliche Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt“, um auch hier beim Einstieg in den Beruf zu unterstützen.



Informationen zu FRAU & BERUF finden Interessierte unter der Tel.: 0 45 51 / 94 40 02, oder per E-mail: frau-und-beruf@wks-se.de

Veröffentlicht am: 12.07.2018