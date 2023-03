Ein Fußballspiel der besonderen Art

Hamburg (tk/sh) Die Fußball-EM steht vor der Tür! Da bietet sich doch die ideale Gelegenheit, um eine ganz besondere Firmenfeier für Mitarbeiter und Geschäftspartner unter dieses Motto zu stellen.



Firmenveranstaltungen sind immer eine gute Gelegenheit die Atmosphäre im Team aufzulockern, und wenn dabei noch die Gelegenheit besteht, gemeinsame Aktivitäten einzubinden steigert dies auch gleichzeitig den Teamgeist. Die S.O.F.A. GmbH ist genau die richtige Adresse wenn es um die Planung von solchen individuellen Veranstaltungen geht. „Sie haben die Idee und wir erarbeiten daraus ein perfekt durchdachtes Konzept für Ihre nächste Firmenfeier “, verspricht Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg. „Wie wäre es zum Beispiel mit einer Motto-Firmen-Feier zum Thema Fußball? Gerade jetzt, vor der EM, bietet sich dieses Motto besonders an. Wir rüsten Ihre Feier stilecht mit den passenden Gerätschaften wie XXL-Kicker, Human Table Soccer oder Fußball-Rodeo aus“, erklärt Christina Moldt.



„Ein absoluter Hit sind zurzeit unsere Zorbbälle mit denen man „Bubble-Soccer“ spielen kann. Bei dieser besonderen Art des Fußballspielens kommen alle Teilnehmer auf ihre Kosten. Die Spieler schlüpfen in einen der „Zorbs“ aus dem nur die Beine herausschauen - und das spektakuläre Fußball-Spiel kann beginnen. Die richtigen Module, Spiele und Dekorationen werden ebenfalls passend zum Thema „Fußball“ inszeniert. Sprechen Sie uns an und wir organisieren Ihnen ein außergewöhnliches Unternehmens-Event“, fügt Christina Moldt abschließend hinzu.

Veröffentlicht am: 31.05.2016