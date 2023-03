„Ein gelungenes Firmenevent!“

Hamburg (tk/mhp) Weihnachten steht vor der Tür! In vielen Unternehmen kommt man jetzt nochmal mit Mitarbeitern oder Kunden zusammen und feiert das vergangene Jahr. Dies bedeutet für die planende Abteilung im Unternehmen jedoch noch einmal viel Zusatzarbeit.



Einfacher ist es dann die Planung in professionelle Hände zu geben um sich auf das Jahresendgeschäft konzentrieren zu können. Die S.O.F.A GmbH ist auf Firmenveranstaltungen spezialisiert und übernimmt die komplette Planung und Umsetzung. Die Veranstalter wissen, heutzutage gibt es nichts Wichtigeres, als ein gutes Gesamtkonzept. Dies wird individuell auf die Ansprüche des Kunden zugeschnitten und genau besprochen. Egal, ob das Event im eigenen Unternehmen oder in einer gemieteten Location stattfindet, das Team von der S.O.F.A. GmbH kümmert sich neben der passenden Dekoration, Einladungs- und Tischkarten auch um das Catering. „Um die Feier so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, stimmen wir im Vorfeld alles mit den Kunden ab, sodass ein stimmiges Konzept entsteht.“, erklärt Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH. „Während Sie Ihre Weihnachtsfeier genießen, kümmern wir uns um einen reibungslosen Ablauf. Diese Weihnachtsfeier werden Sie nicht so schnell vergessen“, erzählt die Fachfrau weiter.



Schlittschuhlaufen wie auf Eis

Ein Highlight bei vielen Feiern im Winter ist die mobile Schlittschuhbahn. Eine Schlittschuhbahn aus Kunststoffplatten, auf der man genauso gut Schlittschuh laufen kann wie auf Eis. Der „Magic Ice Rink“ ist ein ganz besonderer Hingucker, der besonders für Firmenevents, wie beispielsweise einen Tag der offenen Tür oder die Weihnachtsfeier geeignet ist, da er ganz ohne Energie und Wasserkosten arbeitet. Die Bahn kann in jeder beliebigen Größe aufgebaut werden und dient ebenfalls zum Eishockey spielen, Eisstockschießen und Eiskunstlaufen. „Was auf keiner Weihnachtsfeier fehlen darf, sind die beliebten Spielgeräte, die bei den Angestellten sowie bei den Chefs für reichlich Spaß und Abwechslung sorgen. Unsere Schlittschuhbahn zum Beispiel fördert den Teamgeist und wird gerne im Winterzauberpaket gebucht“, so Christina Moldt abschließend.

Veröffentlicht am: 02.11.2015