Ein Gewinn für Schleswig-Holstein

Kaltenkirchen (sw/jj) Leistung macht sympatisch – seit über zehn Jahren kennt man die nordbahn in Schleswig-Holstein. Vor allem ihr stabiler Betrieb und die besondere Zuverlässigkeit bilden die Grundlage dafür, dass die nordbahn stetig Kunden gewinnen und halten konnte.



Die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG wurde 2002 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der BeNEX GmbH und der AKN Eisenbahn AG. Längst ist aus dem einstigen Neuling eine ernstzunehmende Größe am Markt geworden. Die nordbahn fährt auf den Strecken Neumünster – Heide – Büsum und Bad Oldesloe – Neumünster. Bald soll das Netz erweitert werden. „Im Dezember 2014 wird die nordbahn mit dem Betrieb auf den Strecken Hamburg – Itzehoe und Hamburg – Wrist ein anderes Unternehmen sein als heute“, so Geschäftsführer Nis Nissen. „Dieser Vergrößerung des Unternehmens tragen wir bereits jetzt Rechnung, indem wir die nordbahn neu strukturieren.“



Die personellen und betrieblichen Strukturen für diesen Verkehr werden zur Zeit geschaffen. Für die Erweiterung werden selbstverständlich neue, perfekt ausgebildete Lokführer benötigt. Am 1. Juli begann der knapp zehn Monate dauernde Lehrgang bei der metronom Eisenbahngesellschaft mbH, bei dem zehn Anwärter der nordbahn mit am Start sind. „Wir profitieren nicht nur von dem Know-how der Ausbilder, sondern durch den zeitlichen Verlauf sind wir zudem gut aufgestellt für unseren Betriebsstart“, ergänzt Nis Nissen. Zusätzlich wurden die Verkaufsstellen, wie kürzlich vom Tourismus Marketing Service Büsum GmbH (TMS), einem langjährigen Partner der nordbahn in Büsum, erweitert, um einen optimalen Kundenservice zu garantieren.



Seit dem 1. August führt Peter Steinhart zusammen mit Nis Nissen die Geschäfte. Der bisherige zweite Geschäftsführer, Thomas Wolf (51), wird dem Unternehmen als Prokurist und Leiter des Betriebes erhalten bleiben. „Wir sind sicher, in diesem Team sehr gut für die zukünftigen Aufgaben aufgestellt zu sein, die die Betriebsaufnahme, das Wettbewerbsumfeld und die laufenden Verkehrsverträge mit sich bringen“, so Peter Steinhart.



Foto: Frühlingsgruß: Am 22. April verteilte die nordbahn zwischen Neumünster

und Büsum sowie zwischen Neumünster und Bad Oldesloe leckere Äpfel an die Fahrgäste.

Veröffentlicht am: 27.08.2013