Beste Produkte aus der Region

Neumünster (ng/em) Die EDEKA ist einer der größten Nahversorger im Norden. Das Absatzgebiet umfasst Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Niedersachsens und Brandenburgs.



Neben der Versorgung der Kunden mit hochwertigen Erzeugnissen ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber Schleswig-Holsteins und mit über 1,8 Milliarden Euro Einzelhandelsumsatz einer der umsatzstärksten Betriebe des Landes. Durch den Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro im Vorjahr wird die führende Rolle als Nahversorger weiter gefestigt.



Beste Qualität von nebenan

Mit einem umfassenden Logistikkonzept und einer eigenen Produktion von Fleisch-, Wurst- und Backwaren sorgt EDEKA Nord für „Frische für den Norden.“ Unter dem Motto „Aus der Region für die Region“ werden vorrangig regionale sowie nationale Produkte der Markenindustrie vermarktet, um den verstärkten Kundenwünschen nach heimischen Erzeugnissen entgegenzukommen. Deshalb wird ein vielfältiges Angebot von zum Beispiel Kartoffeln, Milch, Eiern und Honig aus dem Sortiment der neuen Eigenmarke „Unsere Heimat - echt & gut“ angeboten. Die Produkte stammen von ausgewählten Erzeugern in der Region und eine dementsprechende Kennzeichnung setzt die Erfüllung strenger Kriterien voraus. Sie müssen aus dem Norden des Landes kommen und dort auch verarbeitet werden. Bei dem Anbau muss ein fairer Umgang mit der heimischen Landwirtschaft gewährleistet sein genauso wie eine art- und wesensgerechte Tierhaltung, denn es wird großer Wert auf einen größtmöglichen Umweltschutz gelegt. Hohe Qualitätsstandards werden durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet.



Hunderte Märkte werden direkt aus Neumünster beliefert

Die knapp 41.000 Quadratmeter Lagerflächen an dem Standort Neumünster bieten die Möglichkeit eine große Menge an Waren zu lagern, auch tief- und gekühlte Produkte können dort untergebracht werden. So werden von dort aus etwa 400 Märkte, mithilfe der rund 800 Mitarbeiter in Verwaltung und Logistik, mit Qualitätsprodukten beliefert.

Veröffentlicht am: 11.05.2011