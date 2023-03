Ein knusprig-leckerer Genuss - mit Sicherheit!

Neumünster (em) Nicht zu übersehen sind die knallgelben Grillmobile von GaumenSchmaus. Aus mittlerweile drei Stationen in Schleswig-Holstein fahren täglich über 60 Fahrzeuge an ihre Standplätze. Über 70 Mitarbeiter stehen gemeinsam hinter dem Konzept, welches in den vergangenen Jahren zu erfreulichen Zuwachsraten geführt hat.



Den großen Erfolg hat das GaumenSchmaus-Team vor allem den treuen Kunden zu verdanken, die sich frische, knusprig- leckere Grillhähnchen, Hähnchenschenkel, Haxen oder Pommes nicht entgehen lassen möchten. „Wir verkaufen ausschließlich frische Ware, dies sind wir unseren Kunden schuldig“, erklärt Güler Schümann, Geschäftsführerin der Station in Neumünster.



Auch in der eigens für das Unternehmen kreierte Gewürzmischung werden keine Konservierungsstoffe verwendet. Anfang dieses Jahres hat die GaumenSchmaus-Station in Neumünster die EU-Zulassung erhalten. Ein sehr differenziertes Hygieneund Qualitätskonzept gibt den Verbrauchern nun zusätzliche Sicherheit, ihr Grillhähnchen mit gutem Gewissen an den zahlreichen GaumenSchmaus- Grillmobilen genießen zu können. Der Erfolg gibt dem Konzept des Unternehmens Recht: Nun werden in der Station Bad Oldesloe die Reinigungsplätze für die Fahrzeuge modernisiert.



Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen auch für soziale Projekte. Aktuell stand ein Grillmobil am Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Kinderhospizes „Sternenbrücke“ in Hamburg. Die gesamten Einnahmen von 540 Euro übergab Güler Schümann direkt an Peer Gent, Vorstand der Einrichtung, der sich darüber sehr freute.

Veröffentlicht am: 28.07.2011