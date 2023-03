Ein mehr als gelungenes Fest in den Nordport Towers

Norderstedt (ml/em) „Es ist wieder so weit. Wir werden am 7. September unsere Cocktail- Party feiern, zu der wir Sie herzlich in unsere Kanzlei einladen möchten.“ So hatte die Kanzlei Norderstedt gemeinsam mit dem Steuerport ausgewählte Gäste zur jährlichen Kanzleifeier geladen.



Die Resonanz auf diese Veranstaltung war so groß, dass das Fassungsvermögen der vor einem Jahr bezogenen Kanzleiräume in den Nordport Towers, gelegentlich an seine Grenzen stieß. Dies lag freilich nicht nur an den leckeren Cocktails und dem ausgefallenen Fingerfood. Vor allem das persönliche Gespräch ohne die Hektik des Alltags, in welchem sich Herr Hayko und Frau Wittkowski mit ihren Gästen austauschen konnten, trug hierzu bei. Und so freuten sich beide über die Vielzahl der Gäste, die aus zahlreichen Mandanten, Kollegen und Freunden bestand. Am Ende dieses Abends waren sich dann alle einig: Ein sehr gelungenes Fest und man freut sich bereits jetzt auf die Kanzleifeier 2013.

Veröffentlicht am: 06.11.2012