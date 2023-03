Ein Netzwerk, das Unternehmer verbindet

Norderstedt (em/mp) „Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, neue Wege zu gehen?“, so Birgit Wieczorek, 1. Vorsitzende des BDS. „Die Welt verändert sich rasant. Unternehmer, die sich heute nicht weiterentwickeln, werden morgen Aufträge an ihre Konkurrenz verlieren.“



Das beste Beispiel ist das Internet. Laut einer aktuellen Studie der GfK-Marktforschung, wächst der Online-Handel um jährlich 18%. Dies sind Entwicklungen, von denen der Stationärhandel und das Handwerk nur träumen können.



„Die Welt verändert sich rasant und wir stellen immer mehr fest, dass sich ein Wir-Gefühl entwickelt. Dies spiegelt sich nicht nur bei Projekten wie der Fußball-WM wieder, sondern auch in Wirtschaft, Politik und Medien“, betont Wieczorek.



Auch der BDS hat den Slogan: „Wir sind eine Gemeinschaft - und Sie gehören dazu.“ Als die große wirtschaftliche Vereinigung im Norden bietet der über 450 Mitglieder starke Bund der Selbständigen kleinen und mittelständischen Unternehmen ein persönliches Netzwerk. „Wir verstehen uns als Sprachrohr und Netzwerker, denn wir verbinden Unternehmen, die nebenan Geschäfte machen.“



Birgit Wieczorek weiter: „Dies können Sie in einer persönlichen Atmosphäre bei unserem Businessfrühstück, das jeweils am 3. Donnerstag im Monat um 08.00 Uhr im Park- Hotel Norderstedt stattfindet oder in zahlreichen Afterwork-Veranstaltungen und Unternehmensbesichtigungen erfahren. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei, wir freuen uns auf Sie.“ Weitere Informationen unter Tel. 040/ 513 22 599 sowie im Internet unter www.BDS-Norderstedt.de



Veröffentlicht am: 21.03.2011