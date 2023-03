Ein neues Jahr voller guter Vorsätze

Liebe Leser, mit besten Wünschen für einen schönen und gesunden Start in das neue Jahr, möchten wir interessierte Unternehmen einladen, den businessclub Kaltenkirchen kennenzulernen.



Unternehmerisch betrachtet ist jeder Jahreswechsel eine Herausforderung, das eigene Unternehmen zu stärken und weiterzuentwickeln. Im Privatleben eine Ausgewogenheit zwischen Anspannung und Entspannung, für sich selbst und auch für seine Familie zu schaffen, ist eine zweite Herausforderung. Wertschätzend und nachhaltig auf die Zukunft gerichtet, Unternehmertum und Menschlichkeit miteinander zu verbinden ist eine großartige Aufgabe.



In diesem Spannungsfeld bewegend, wünsche ich jedem weiterhin viel Freude und Erfolg mit seiner Berufung.

Beim bck-Abend am 26. Januar ging es um bevorstehende Projekte und Veränderungen sowie Termine in 2015. Wir freuen uns auf 2015! Herzliche Grüße.

Veröffentlicht am: 03.02.2015