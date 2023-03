B2B-NORD Bewertung:



Viele erfolgreiche Unternehmen und Organisationen zeichnen sich durch besondere Innovationsfreude und Kreativität aus, so schreibt der Verlag auf dem Buchrücken, doch wie gelingt ihnen das? Um Neues zu entwickeln, um neue Ideen entstehen zu lassen oder überhaupt eine Innovation zu erkennen, müssen wir loslassen. Loslassen von alten Mustern, von alten Denkweisen oder bereits vorhandenen Innovationen. Die Autoren haben in dem vorliegenden Buch mehr als 80 bewährte Spiele und Methoden zusammengetragen, mit denen es gelingen soll, Denkblokkaden zu überwinden, besser zu kommunizieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch beim Brainstorming wird ja erst mal kommentarlos aufgeschrieben und notiert, was gerade so ins „Brain“ kommt. Ein wirklich spannend geschriebenes Buch. Schon beim Durchblättern wird man neugierig und will sofort beginnen zu spielen. Ein Buch für alle Organisationen und Firmen, die gerne vorankommen möchten und etwas verändern wollen. Festhalten am altbewährten kann jeder und führt meist zu nichts. DasBuch ist sehr logisch aufgebaut. Es beginnt mit der Frage: Was ist ein Spiel? Dann wird kurz und knapp beschrieben, wie die Spielwelt entstand und wie das Spiel in Wirtschaft genutzt werden kann. Danach wird der Leser mit dem System „Gamestorming“ bekannt gemacht.„Gamesstorming - Ein Praxisbuch für Querdenker, Moderatoren und Innovatoren“Erschienen 2011 im O'Reilly Verlag.