Ein Rundumpaket für After-Show-Partys

Hamburg (tk/kv) Ob Tagungen, die Veranstaltung am Abend oder eine Mottoparty – das Team der S.O.F.A. GmbH hat für jeden Anlass die richtige Ausrüstung, und kümmert sich um die komplette Planung und Umsetzung von Firmenevents. Dabei entstehen für Kunden keine Agenturkosten, denn die S.O.F.A. GmbH bietet alles aus einer Hand.



Es kommt keine Stimmung auf, weil der DJ aus den eigenen Reihen kommt, die Lagerhalle nur lieblos freigeräumt wurde und frei von Deko ist – die Gäste fühlen sich nicht wohl und werden ständig an die Arbeit erinnert. Für ein unvergessliches Firmenevent ist die S.O.F.A. GmbH genau der richtige Ansprechpartner. „Wir passen uns an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden an, indem wir stimmige Gesamtkonzepte anbieten, die keine Wünsche offen lassen! Vom Catering über eine stimmungsvolle Raumgestaltung bis hin zum musikalischen Rahmenprogramm können wir alles realisieren“, erklärt Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg.



„Für After-Show-Partys zum Beispiel bieten wir ein Rundumpaket, mit einem beleuchteten Dancefloor, verschiedenen Musikanlagen, Lichteffekten und unserer Nebelmaschine. Wer es noch spezieller haben möchte, kann auch gerne auf unsere Schneemaschinen zurückgreifen. Eine Bühne gehört ebenfalls zu unserem Equipment. Wir bauen auf und bringen gleich die gewünschten Künstler mit, von DJs über Live Musik und auch Kleinkünstler, die in der Menge für Unterhaltung sorgen. Dazu haben wir das passende Mobiliar, wie unsere Loungemöbel und eine Bar mit Barhockern, oder die etwas rustikalere Variante mit Bierzeltgarnituren, Stehtische und Bierwagen. Wir übernehmen die gesamte Planung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung und der Kunde kann sich entspannt zurücklehnen und den Abend genießen. Mit uns wird Ihre After-Show-Party zum Highlight des ganzen Abends“, verspricht Christina Moldt.

Veröffentlicht am: 28.10.2016