Ein Spezialist für die Bedürfnisse der Landwirtschaft

Neumünster/Bad Segeberg (em) Wie das Wetter auch wird, die Landwirte im Kreis Segeberg müssen damit umgehen. Und so unberechenbar wie das Wetter ist manchmal auch das Verbraucherverhalten, zum Beispiel unter dem Einfluss von Lebensmittelskandalen. Acker, Vieh und Hof wollen aber unabhängig von diesen Dingen bestellt und betreut werden. Und wenn Preissteigerungen für den Erwerb oder die Zupachtung von landwirtschaftlichen Flächen die Investitionskosten noch weiter ansteigen lassen, kann es für so manche Existenz sehr schwer werden.



„Damit unsere Landwirte in der Region auch in ertragsschwachen Phasen liquide bleiben, haben wir intelligente und flexible Finanzierungsformen für sie entwickelt“, erklärt Boris Fenker. Der 35-jährige kümmert sich bei der Sparkasse Südholstein exklusiv um die Kunden der „grünen Branche“ und kennt deren besonderen Bedürfnisse. Die Belange der heimischen Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor in der Region und deren Förderung sind ihm ein persönliches Anliegen: „Als kommunale Sparkasse sind wir hier in einer ganz besonderen Verantwortung.“



Viel Energie – und die Kosten steigen

Ein hochaktuelles Thema sind auch die erneuerbaren Energien. Ob Schweinebauer, Milchviehhalter oder Lohnunternehmer – all diese Betriebe brauchen viel Energie, und die Kosten dafür steigen. „Viele Betriebe entschließen sich daher, ihren Strom selbst zu erzeugen und machen damit gute Erfahrungen“, erläutert Boris Fenker, der schon so manche Investition in eine Photovoltaik-, Wind- oder Biogasanlage begleitet hat. Dabei ist die künftige Energieversorgung ein wesentlicher Kostenfaktor, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern für jeden Gewerbebetrieb.



Absicherung und Vorsorge

„Die Tragweite der Energiewende wird von vielen Unternehmern noch gar nicht gesehen“, meint der Finanzexperte, der seinen meist inhabergeführten Betrieben auch in allen anderen Finanzierungs- und Anlagefragen zur Verfügung steht. Fenker: „Der Landwirt ist ja nicht nur Unternehmer, sondern auch ein Privatmann. Deshalb schaue ich nicht nur auf die Unternehmensseite, sondern auch auf die Absicherung und Vorsorge der Familie. Bis hin zur Nachfolgeregelung für den Fortbestand des Betriebes bieten wir für alle Bedürfnisse die passenden Lösungen an.“



Ganzheitlicher Betreuungsansatz

Dabei ist für den gebürtigen Bad Segeberger eine nachhaltige persönliche Beziehung zu seinen Kunden entscheidend: Die meisten seiner Kunden sind bereits seit Generationen bei ihrer Sparkasse und zu vielen Familien pflegt er ein persönliches Verhältnis. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen möchte der Spezialist für Finanzthemen rund um die Landwirtschaft durch seinen ganzheitlichen Betreuungsansatz rechtfertigen und weiter ausbauen: „Ob betriebliche Investitionen, Fördermittel, Hofnachfolge oder private Vorsorge – mir ist wichtig, dass der Kunde genau das bekommt, was für ihn das Beste in Bezug auf seine wirtschaftliche Gesamtsituation und Lebensphase ist.“



Foto: Zusammen mit 14 weiteren Landwirten baute Fried David (rechts) die Biogasanlage in Mielsdorf bei Bad Segeberg. Landwirtschaftsberater Boris Fenker von der Sparkasse Südholstein kümmerte sich um die Finanzierung.

Veröffentlicht am: 29.05.2013