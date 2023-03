Ein Spezialist für die Landwirtschaft

Pinneberg (em/md) Erneuerbare Energien gehören zu den meistdiskutierten Themen in der Landwirtschaft des Kreises Pinneberg. Ob Baumschuler, Obstbauer, Milchviehhalter oder Lohnunternehmer – all diese Betriebe brauchen viel Energie, und die Kosten dafür steigen.



„Viele Betriebe entschließen sich daher, ihren Strom selbst zu erzeugen und machen damit gute Erfahrungen“, weiß Christian Feldmann von der Sparkasse Südholstein. Der Landwirtschaftsexperte ist Spezialbetreuer für die grüne Branche und hat schon eine Vielzahl von Unternehmen bei ihrer Investition in eine Photovoltaik-, Wind- oder Biogasanlage begleitet. Dabei ist die künftige Energieversorgung ein wesentlicher Kostenfaktor nicht nur in der Landwirtschaft, sondern für jeden Gewerbebetrieb. „Produktionskosten werden künftig wesentlich durch die dynamisch anziehenden Energiepreise definiert“, versichert Feldmann.



„Die Tragweite der Energiewende wird von vielen Unternehmern und Privatleuten noch gar nicht realisiert“, meint der Finanzexperte, der im übrigen seinen meist inhabergeführten Betrieben auch in allen anderen Finanzierungs- und Anlagefragen zur Verfügung steht. Die Belange der heimischen Landwirtschaft als wesentlichem Wirtschaftsfaktor in der Region und deren Förderung sind ihm ein persönliches Anliegen. So sucht er gezielt den engen Kontakt zum Kreisbauern- oder Baumschulverband, um auch übergreifende Projekte nach Kräften unterstützen zu können. „Als kommunale Sparkasse sind wir hier in einer ganz besonderen Verantwortung“, sagt der Naturfreund.



Dabei ist für den 42-jährigen eine nachhaltige persönliche Beziehung zu seinen Kunden entscheidend: Die meisten seiner Kunden sind bereits seit Generationen bei ihrer Sparkasse, und zu vielen Familien pflegt der erfahrene Berater ein enges persönliches Verhältnis. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen möchte der Finanzierungsspezialist durch seine ganzheitliche Finanzberatung rechtfertigen und weiter ausbauen: „Ob betriebliche Investitionen, Fördermittel, Hofnachfolge oder private Vorsorge der Betriebsführer und ihrer Familien – mir ist der ganzheitliche Ansatz wichtig und dass mein Kunde am Ende genau das bekommt, was für ihn das Beste ist.“

Veröffentlicht am: 06.11.2012