Ein Spiel von Farbe und Licht

Norderstedt (sw/lm) Der erste Eindruck zählt! Nicht nur die Außenfassade, sondern auch die Geschäftsräume sind wie eine Visitenkarte für Unternehmen. Die Wandgestaltung spielt hier eine wichtige Rolle.



„Wichtig ist für uns, dass wir in Unternehmen fahren, um uns direkt vor Ort ein Bild von den Geschäftsräumen zu machen. So können wir direkt Aufmaß nehmen, Sie über Gestaltungstechniken informieren und auf die Wünsche der Kunden eingehen, ohne den Betriebsablauf zu stören“, erklärt Robert Stöcker, Maler bei R. Suhr Innenausstatter. Optimal für die Räumlichkeiten sind exklusive Farben oder Tapeten, zum Beispiel die drei Tapeten Kollektionen von Harald Glööckler. Ergänzt durch ein stimmiges Lichtkonzept werten sie die Geschäftsräume auf und vermitteln dem Kunden ein Wohlgefühl. Beispielsweise können LED Lichter in eine Stuckleiste eingearbeitet werden, die sich durch eine Fernbedienung steuern lassen. „Gerne beraten wir unsere Kunden auch vorab in unseren Ausstellungsräumen über andere Wandgestaltungstechniken. Kommen Sie vorbei“, lädt der Fachmann abschließend ein.



Foto: Maler Robert Stöcker zeigt die aktuellen Trends und berät zu passenden Farb- und Lichtkonzepten.

Veröffentlicht am: 23.10.2014