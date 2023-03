Ein starker Partner von Anfang an

Neumünster (em) Zu den Schwerpunkten im Kundengeschäft der Sparkasse Südholstein zählt das Geschäft mit den Unternehmen, insbesondere mit dem Mittelstand in der Region. Hierfür hat die Sparkasse 2010 ein eigenes Vorstandsressort geschaffen. Vorstandsmitglied Martin Deertz kümmert sich zusammen mit seinem gut 130-köpfigen Team ausschließlich um die Betreuung der kleinen, mittleren und großen Unternehmen in Südholstein. Im Kreis Segeberg stehen Frank Becker und in der Stadt Neumünster Tim Ramsl als Direktoren an seiner Seite.



Die Sparkasse Südholstein bietet ihren Kunden im Vergleich zu anderen Banken wesentliche Vorteile: Sie ist vor Ort, kennt die Region und die Bedürfnisse der ansässigen Unternehmen – das sind Stärken, die durch die Finanzmarktkrise eine neue Wertigkeit erfahren haben. „Darüber hinaus bieten wir als eine der großen Sparkassen in Schleswig- Holstein mit unseren Spezialisten ein unschlagbares Know-how in allen Bereichen, die für unsere Firmenkunden wichtig und entscheidend sind. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Partner für den Mittelstand in der Region“, betont Vorstandsmitglied Martin Deertz.



Alles aus einer Hand, vor Ort in Südholstein



Von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeregelung, von der Kreditfinanzierung bis zur Eigenkapitalbeteiligung, von der betrieblichen Altersvorsorge bis zur persönlichen Vermögensberatung steht die Sparkasse ihren Kunden zur Seite. Darüber hinaus runden Experten für Leasing, Landwirtschaft und Auslandsgeschäft genau so wie Versicherungs- und Vorsorgespezialisten, Vermögensmanager und Private-Banking-Betreuer das Angebot des Hauses ab. Und das alles aus einer Hand, vor Ort in Südholstein. „Als Partner des Mittelstandes nehmen wir unseren öffentlichen Auftrag, die Wirtschaftsförderung und Kreditversorgung der Unternehmen in Verbindung mit der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen wahr“, erläutert Direktor Frank Becker, „Dabei erhalten bestehende aber selbstverständlich auch an- und umsiedlungswillige Unternehmen Lösungen für ihre ganz individuellen finanziellen Bedürfnisse.“ Dies trifft im besonderen Maße auch für Existenzgründer zu, den Arbeitgebern von morgen.



Vom Mitarbeiter zum Investor



Ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen Existenzgründer ist Jan Edsen, Geschäftsführer der GSP Nord GmbH. Als im Oktober 2004 die Nylstar Nordfaser GmbH ihren Betrieb in Neumünster einstellte, kümmerte sich der damals 46-jährige als örtlicher Liegenschaftsverwalter des italienischen Konzerns, um die Instandhaltung und Verwaltung des 24 Hektar großen Geländes seines ehemaligen Arbeitgebers. Dabei ist die Idee gereift, als eigenständiger Unternehmer gemeinsam mit der Sparkasse Südholstein dem Gelände neues Leben einzuhauchen und neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Der gebürtige Neumünsteraner hat das Gelände kurzerhand gekauft und die Ansiedlung neuer Mieter für die Lagerflächen, Produktions und Bürogebäude vorangetrieben. Dabei hat Jan Edsen die Sparkasse Südholstein als einen starken und verlässlichen Partner vor Ort kennengelernt. „Nach 28 Jahren, die ich für Nylstar tätig war, hing mein Herz an dem Gelände. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich in der Sparkasse Südholstein einen Partner habe, der mit mir hier aktiv etwas für die wirtschaftliche Entwicklung Neumünsters tun wollte“, betont Edsen. Und der Erfolg gibt ihm Recht. So liegt die Auslastung heute bei nahezu 100 Prozent. Das Gelände entwickelt sich stetig weiter und ist vielfältig nutzbar. Direktor Tim Ramsl betont: „Eine gute Idee, viel Energie, Mut und einen klaren Blick auf die Finanzsituation, das sind die Attribute, die Existenzgründer benötigen. Mit unserer Leistung stehen wir Ihnen von Anfang an zur Seite. Dabei ist für uns nicht der schnelle Abschluss das entscheidende, sondern die Ideen unserer Kunden auf ein finanziell solides Fundament zu stellen und langfristig eine erfolgreiche Zusammenarbeit auszubauen.“



Bild: Sebastian Steffens (Unternehmenskundenbetreuer bei der Sparkasse Südholstein), Jan Edsen (GSP Nord GmbH), Claudia Edsen (GSP Nord GmbH), Martin Deertz (Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein) und Tim Ramsl (Direktor Neumünster).

Veröffentlicht am: 27.08.2012