Ein starkes Netzwerk

Hamburg (em/lr) Die in Hamburg, Frankfurt, Berlin und München ansässige Kanzlei Brehm & v. Moers hat sich nicht nur in Fragen rund um das Wirtschaftsrecht bundesweit einen Namen gemacht. Auch Themen wie Medien-, Straf-, Arbeits-, Verwaltungs-, IT- und Immobilienrecht sowie Fragen der Unternehmensnachfolge sind in der breit aufgestellten Kanzlei an der Tagesordnung.



In Rechtsgebieten, die Brehm & v. Moers nicht anbieten, verfügen sie über ein erstklassiges Netzwerk an Spezialisten, um für nahezu jede Fragestellung den richtigen Partner vermitteln zu können. „Wir verstehen uns als Anwälte der Wirtschaft“, betont Rechtsanwalt Veit Mauritz, der gemeinsam mit sieben weiteren Anwälten am Standort Hamburg aktiv ist. „In Hamburg haben wir den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht, in Berlin Medienrecht und in München arbeiten wir sehr intensiv in den Bereichen Medien- und Wirtschaftsstrafrecht. Die Frankfurter Kollegen sind stark im Bereich des Markenrechts aufgestellt“, erläutert Mauritz. Brehm & v. Moers ist nicht nur bundesweit aktiv, sondern hat sich auch international einen guten Ruf erarbeitet. So werden die Anwälte der Kanzlei bei internationalen Transaktionen zu Rate gezogen oder unterstützen ihre Mandanten bei Firmenfusionen und Unternehmensfragen, im internationalen Kontext rechtlich oft komplizierten Vorgängen. „Unsere Stärke ist das breite Spektrum der Leistungen, aber auch das starke, internationale Netzwerk aus kompetenten Kontakten für nahezu alle Fragen“, betont Anwalt Mauritz abschließend.



Foto: Rechtsanwalt Veit Mauritz gehört zum Hamburger Brehm & v. Moers Team.

Veröffentlicht am: 23.07.2013