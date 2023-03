Hamburg (em/hp) Bereits zum dritten Mal in Folge luden die Wirtschaftsjunioren Deutschland Jugendliche, die Schwierigkeiten beim Berufseinstieg haben, zum Aktionstag „Ein Tag Azubi ein“. Die Jugendlichen, darunter auch Geflüchtete, hatten am 22. November 2016 einen Tag lang einen Azubi im Betrieb begleitet und den Ausbildungsalltag kennengelernt.



Insgesamt wurden bundesweit 500 Jugendliche begleitet. In 40 Regionen Deutschlands beteiligten sich hunderte Unternehmen, vom Einzelhändler bis zum DAX-Konzern. „Mit dem Aktionstag möchten wir unser Engagement und die Investition in Bildung gezielt der Ausbildung widmen. Fachkräftemangel beginnt bereits bei der Ausbildung von jungen Menschen. Und jeder Jugendliche sollte die Chance bekommen, einen Zugang zu einem Ausbildungsplatz zu erhalten. Die duale Ausbildung steht an diesem Tag im Fokus“, führt Matthias Lange, Lan- Lensahn (em/tk) Auf der Sitzung am 7. Dezember, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) der Abfallgebührensatzung für 2015 und 2016 zugestimmt. Damit kann der ZVO, der seit einer Gerichtsentscheidung im letzten Jahr keine Abfallgebühren mehr erheben durfte, wieder Leistungen gegenüber seinen Kunden abrechnen. Der ZVO wird aber zugleich seine Gebühren senken. ZVO-Verbandsvorsteherin Gesine Strohmeyer gab in der Verbandsversammlung weiterhin einen Ausblick auf das kommende Jahr. 2017 feiert der ZVO nicht nur seinen 90. Geburtstag, sondern wird auch rund 50 Millionen Euro investieren – rund 32 Millionen davon allein ins Breitbandnetz. desvorstand im Hanseraum für das Ressort Bildung, an. Allein im Hanseraum beteiligten sich 17 der 36 Kreise aktiv vor Ort und ermöglichten gemeinsam mit regionalen Unternehmen Jugendlichen einen Tag als Azubi. Die offizielle Abschlussveranstaltung für den Norden fand am Abend in Bremen statt und rundete einen erfolgreichen Aktionstag ab. Begleitet wurde der Abend auch von Michaela Partheimüller, die im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland das Ressort Bildung verantwortet.

Veröffentlicht am: 09.01.2017