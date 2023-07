Veröffentlicht am 13.07.2023

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Henstedter Straße in

Kisdorf zum Einbruch in ein Bürogebäude gekommen.



Unbekannte öffneten zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gewaltsam ein Zufahrtstor zu

dem Firmengrundstück, vermutlich um mit einem Fahrzeug auf das Grundstück zu

gelangen.



Anschließend drangen der/die Täter in ein Büro ein, durchsuchten die Räume und

stahlen einen Tresor mit Bargeld.



Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um

sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der

Tatnacht.