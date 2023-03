Eine Bank  viele Konditionen

Neumünster (ls/lmp) Die einzig verbliebene überregionale Genossenschaftsbank in Deutschland wurde 1921 als Selbsthilfe für Beamte gegründet. Heute betreut die BBBank eG zur Hälfte Privatkunden sowie Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.



„Wir bieten unseren Kunden aus dem öffentlichen Dienst spezielle Konditionen an, wie beispielsweise den Wunschkredit oder die Baufinanzierung. Zudem sind wir auf Angebote für Angehörige spezialisiert“, berichtet Filialleiterin Juliane Jordan. „Kompetente persönliche und familiäre Beratung sind unsere Stärke: Kredite, Versicherungen, Finanzierungen und Geldanlagen kommen hier aus einer Hand und von einem Berater.“ Große Vorteile der BBBank eG sind unter anderem: keine Kontoführungsgebühren, kein Mindesteingang auf dem Konto, keine Depotgebühren sowie kostenfreies Geldabheben bei vielen Banken dank Cashpool. Mehrfache Auszeichnungen in Sachen Baufinanzierung, Beratung und als Arbeitgeber unterstreichen den Erfolg der 106 Filialen in Deutschland.



Foto: Filialleiterin Juliane Jordan hält für ihre Kunden viele Angebote bereit.

Veröffentlicht am: 27.03.2014