Eine Büchereikarte in jede Schultüte

Norderstedt (em) Mit dem Lesen ist es wie mit dem Sport: Beides erfordert regelmäßiges Training, um mit Spaß voranzukommen.



Darum wirbt die Stadtbücherei Norderstedt mit Unterstützung der Grundschulen auch in diesem Jahr wieder dafür, dass die neuen Erstklässler in der Schultüte eine eigene Büchereikarte vorfinden, wenn sie nicht ohnehin schon stolze Besitzer einer solchen Karte sind. Immerhin 30 % aller Sechsjährigen in Norderstedt sind schon lange vor dem Schuleintritt damit ausgestattet. Es gibt für die Werbeaktion einen guten Grund: Nichts fördert die Sprachfähigkeit, das Konzentrations- und Ausdrucksvermögen so sehr wie der frühe, vergnügliche Umgang mit Büchern und Geschichten.



Und während die Schule vor allem die Technik des Lesens und des Erschließens von Texten lehrt, ist die Stadtbücherei spezialisiert darauf, vor allem Spaß am Lesen zu vermitteln. Dafür gibt es neben Veranstaltungen, bei denen die Bücher „lebendig“ werden, einen großen Bestand an altersgerechten Erzählungen und Sachbüchern in übersichtlicher Präsentation. Dazu kommen natürlich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit Kindern und ihren Wünschen auskennen, so dass die Kinder sich schnell heimisch in ihrer Bücherei fühlen.



www.norderstedt.de (Bildung und Kultur/ Stadtbücherei)

Veröffentlicht am: 28.07.2011