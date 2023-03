Eine einzigartige Verewigung

Hamburg (em/sw) Einzigartige Sprühperformance! Philipp Kabbe und sein Partner Stefan Pertischi zeigten auf der letzten B2B NORD im November Ausstellern und Besuchern ihr Können.



In einer Live-Sprühperformance gestaltete der Profi für den Regenta Verlag modernen Büroschmuck. Philipp Kabbe arbeitet seit 1996 in Hamburg Altona. „Bereits seit 2001 bin ich selbstständig als freischaffender Künstler. Ich leite Workshops, Graffitigroßprojekte und begleite mehrere Praktikanten durch das Berufspraktikum“, erklärt der Wandgestalter. Freie Projekte realisieren Im Laufe der vergangenen 23 Jahre wurde im Umgang mit diesem sehr effizienten Werkzeug ein eigenes Stilspektrum erschlossen sowie eine Vielzahl an Auftragsarbeiten und freien Projekten im Graffitistil realisiert. Sein Partner Stefan Pertischi ist freier Künstler, Illustrator, Maler und Zeichner. „Meine absolute Stärke liegt im Livezeichnen bei Events. Das konnte ich auf der B2B NORD zeigen und zeichnete dort viele, verschiedene Motive“, erzählt Stefan Pertischi. Werbung einmal anders Wer von dem Können der beiden überzeugt wurde, kann die Künstler auch für die eigene, mal etwas andere Werbung buchen. Gerne stehen Philipp Kabbe und Stefan Pertischi für Fragen zur Verfügung. „Individuell nach Ihren Wünschen erstellen wir auch Ihnen modernen Büroschmuck“, so Philipp Kabbe abschließend.



Foto: Direkt vor der MesseHalle Hamburg-Schnelsen zeigte der Wandgestalter den Besuchern und Ausstellern seine Kreativität und sprühte das Logo des Regenta Verlags auf eine Leinwand.

Veröffentlicht am: 27.03.2014