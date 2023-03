Eine etwas andere Firmenfeier

Hamburg (ls/ab) Den Teamgeist stärken! Da bietet sich doch die ideale Gelegenheit, um eine ganz besondere Firmenfeier für Mitarbeiter und Geschäftspartner zu arrangieren.



„Sie haben die Idee und wir arbeiten daraus ein perfekt durchdachtes Konzept für Ihre nächste Firmenfeier aus“, verspricht S.O.F.A. Geschäftsführer Lothar Genz. Das Firmenfest ist immer eine gute Gelegenheit die Atmosphäre im Team aufzulockern und verschiedene Aktivitäten zu unternehmen – dies steigert auch gleichzeitig den Teamgeist. So kann ein angenehmes Event nicht nur eine willkommene Abwechslung sein, sondern auch die Kommunikation der Mitarbeiter sowie letztlich die Produktivität des Unternehmens steigern. „Wie wäre es zum Beispiel mit einer Motto-Firmen- Feier zum Thema Fußball oder Wilder Westen? Gerade zum Frühjahr hin, wenn das Wetter besser wird, bietet sich eine Motto- Feier besonders an. Wir rüsten Ihre Feier stilecht mit den passenden Accessoires und Gerätschaften wie XXL-Kicker, Human Table Soccer oder Fußball-Rodeo aus – immer dem Thema angepasst“, so Lothar Genz weiter. Die richtigen Module, Spiele und Dekorationen werden ebenfalls passend inszeniert. „Sprechen Sie uns an und wir organisieren Ihnen ein außergewöhnliches Event, das bei Angestellten und Firmenpartnern noch lange in Erinnerung bleibt“, fügt der Geschäftsführer abschließend hinzu.



Foto: Spielen wie ein Fußball-Profi? Bei kleinen Wettbewerben kann jeder seine Fitness unter Beweis stellen.

Veröffentlicht am: 06.02.2015