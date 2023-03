Eine kleine, aber feine Adresse im Norden Deutschlands

Kaltenkirchen (em/mp) Vor 130 Jahren erfand die Urgroßmutter des Firmengründers Jürgen Langbein die Krebspaste. Sie besaß ein Feinschmecker-Restaurant in Hamburg und wollte ihren Gästen - unabhängig von der Fangsaison der Krebse - ihre Krebssuppenspezialität das ganze Jahr über anbieten. Der Großvater war der erste, der diese Spezialität in Dosen abfüllte und verkaufte. Eine Erfolgsgeschichte begann.



1965 entstand das heutige Unternehmen „Feine Küche Jürgen Langbein“. Auch der Firmensitz wurde aufgrund wachsender Ansprüche und Vergrößerungen mehrfach gewechselt. Was zur Untermiete in der Hindenburgstraße in Hamburg begann, endete 1988 im neu errichteten Werk in der Feldstraße in Kaltenkirchen, dem heutigen Produktionsstandort. Nach und nach wurde das Sortiment erweitert.



Es kamen zum Beispiel Suppen und Fonds hinzu, die unter der gleichnamigen Marke „Feine Küche Jürgen Langbein“ angeboten werden. Das Versprechen der Marke besteht darin, aus erlesenen Zutaten hochwertig haltbare Lebensmittel herzustellen, die höchsten Geschmacksund Qualitätsansprüchen gerecht werden. Auf einer rund 3.000 Quadratmeter großen Produktionsfläche werden in 400 l großen Kesseln mit riesigen Kochlöffeln die Suppen und Saucen gekocht. Das Geheimnis jeder Rezeptur ist die Qualität der verwendeten Rohstoffe und deren sorgfältige Verarbeitung durch ausgebildete Köche in handwerklicher Tradition.



Eine schonende Abfülltechnik zählt gleichfalls zum Qualitätsstandard. Bis zu 10 verschiedene Sorten werden am Tag zubereitet. Mehrere Millionen Dosen und Gläser verlassen jährlich das Unternehmen und sind anschließend in fast jedem Supermarkt zu finden. Eine konsequente Qualitätskontrolle, Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Produkte sind für den Geschäftsführer Bernd Richter selbstverständlich. Die Treue zur Region ist geblieben, da ausgewählte Spezialitäten mit norddeutschem Bezug das bekannte Gütezeichen Schleswig-Holstein tragen.



Seit 1998 zählt die Traditionsfirma zum Familienunternehmen Rila Feinkost-Importe. Heute sind rund 30 Mitarbeiter mit der Herstellung und Entwicklung neuer Produkte beschäftigt. Auch derzeit stehen die Zeichen am Firmensitz auf Expansion. Die neu angebaute Lagerhalle konnte im Juni 2011 bezogen werden.

Veröffentlicht am: 28.07.2011