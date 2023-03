Eine Messe für Jedermann

Kaltenkirchen (sk/ng) Ende August wurden die ersten Vorgespräche für die „Messe für Jedermann“, die am verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, im Bürgerhaus Kaltenkirchen von 10 bis 17 Uhr stattfinden wird, geführt.



Der Veranstalter, der businessclub kaltenkirchen (bck), erörterte das Programm. Neben Fachvorträgen der Aussteller aus den Bereichen Familie, Gesundheit, Bildung, Kunst, Beruf und Selbstständigkeit wird es Interessantes für jede Altersgruppe geben. Das Glücksrad mit vielen Kleingewinnen, für das Alexandra Albrecht (Telefon 0 41 91 / 90 91 48) gerne noch Sachspenden entgegennimmt, wird den Tag abrunden. Der Erlös kommt der Kaltenkirchener Tafel zugute. Bei freiem Eintritt freuen sich die Aussteller, wie beispielsweise der Weiterbildungsverbund Kreis Segeberg; Englische Sprachschule Kaltenkirchen; Reiki- Verband Deutschland e.V.; Placke Immobilien; Steuerberatung STG; Versicherungsmaklerinnen Podzins; Dies & Das aus Stein und Glas; Lillybelle; Care4your; Geht nicht, gibts nicht und viele andere, auf die Besucher. Den genauen Programmablauf finden Interessierte im Internet unter www.messe-jedermann. bck-sh.de. Wer als Aussteller an der Messe teilnehmen möchte, kann sich an Alexandra Albrecht wenden.

Veröffentlicht am: 17.09.2012