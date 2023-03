Eine neue, starke Partnerschaft ist entstanden

Norderstedt (sw/lm) Am 1. Januar 2013 fiel der Startschuss für die gelungene Kooperation zwischen der MBI Bormann Immobilien Vermittlungsgesellschaft mbH und der Norderstedter Bank eG



„Wir sind seit über 30 Jahren am Markt tätig und sind mit den Immobilien in der Region bestens vertraut“, so Jennifer Bormann, Geschäftsführerin der MBI Bormann Immobilien Vermittlungsgesellschaft mbH. „Mit der Norderstedter Bank eG als starken und verlässlichen Partner der Finanzierung des Wohneigentums können wir unseren Kunden das Komplettpaket rund um das Immobiliengeschäft bieten.“



Jahrelange Erfahrung und vielfältiges Wissen

Käufer und Verkäufer verfolgen unterschiedliche Ziele: Zum einen den schnellen, profitablen Immobilienverkauf und zum anderen den Immobilienkauf zum fairen und marktgerechten Preis. Durch die Kooperation mit der Norderstedter Bank eG können nicht nur Käufe und Verkäufe von Immobilien, sondern auch Finanzdienstleistungen vermittelt werden. Die Kunden der Norderstedter Bank eG haben somit die Möglichkeit, sich auch in Sachen Immobilien direkt an ihren Bankberater zu wenden. Dieser leitet das entsprechende Anliegen umgehend an MBI Bormann Immobilien weiter. Andererseits vermittelt MBI der Norderstedter Bank eG Kundenkontakte, die Interesse bzw. Bedarf an Bankprodukten aller Art, insbesondere Baufinanzierungen und Finanzanlagen haben. „Wir überzeugen nicht nur durch vielfältiges Wissen und jahrelange Erfahrung, sondern bieten darüber hinaus auch einen Rundum-Service bei Projektierung, Verkauf und Vermietung in den klassischen Bereichen Wohnen und Gewerbe“, so Jennifer Bormann. „Wir unterstützen unsere Immobilienkunden künftig mit einem starken Partner und freuen uns, die Norderstedter Bank mit kompetenten Immobiliendienstleistungen bedienen zu können. Die jahrelange Erfahrung, die hohe Seriosität und das umfassende Wissen unseres Teams ermöglichen es uns, unserem Kooperationspartner und dessen Kunden beste Qualität zu liefern.“ Beide Unternehmen sind sehr glücklich mit der Kombination. Weitere Informationen und Immobilienangebote erhält man unter www.mbi-immobilien.de oder www.nobaeg.de.



Foto: Reiner Schomacker, Vorstand der Norderstedter Bank eG, und Jennifer Bormann, Geschäftsführerin der MBI Bormann Immobilien Vermittlungsgesellschaft mbH, freuen sich auf eine gelungene Kooperation.

Veröffentlicht am: 20.03.2013