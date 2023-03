Eine Stadtrundfahrt der ganz besonderen Art

Hamburg (fs/lr) Mit der Hot Rod Citytour Hamburg aus einer neuen Perspektive kennenlernen! Wie das geht, erklärt Geschäftsführer Franz Wesser in einem Gespräch mit dem B2B NORD Wirtschaftsmagazin.



Können Sie uns kurz etwas zu der Idee, die hinter Hot Rod Citytour steckt, sagen?

Die Idee ist im Grunde, Freude und Fahrspaß pur im Rahmen einer Stadtrundfahrt der etwas anderen Art zu vermitteln. Entstanden ist das Ganze mit der Vision, Etwas zu erschaffen, was es so auf deutschen Straßen nicht gibt. Als wir dann mit unseren ersten Hot Rods in Hamburg unterwegs waren und immer wieder gefragt worden sind, was das sei und wo man die mieten könne, da haben wir gedacht, dann machen wir es einfach.



Welche Angebote und Touren können Firmenkunden bei Ihnen buchen?

Firmenkunden können zum einen an den klassischen Touren mit ihren Abteilungen teilnehmen, uns zum anderen aber auch für ihre Firmenveranstaltung, als Teamevent oder Incentive für ihre Mitarbeiter buchen. Im Rahmen von Kundenveranstaltungen wie Messen bis hin zu einer mehrwöchigen Roadshow entlang ihrer Standorte ist alles möglich. Mit dem richtigen Vorlauf gilt im Grunde, geht nicht, gibt´s nicht.



Wie komme ich mit meiner Werbung auf die Autos?

Einfach draufkleben (lacht). Im Ernst, unsere Werbepartner profitieren natürlich von dem extrem positiven Image der Minis. Dies einmal im Rahmen der Wahrnehmung während der Tour selbst aber auch durch die Vielzahl von Fotos durch unsere Kunden und auch durch Passanten, die uns sehen und das dann wieder mit ihren Freunden teilen. Wir bieten ein breites Spektrum von der Beklebung an vordefinierten Werbeflächen bis hin zur Vollfolierung des Fahrzeuges.



Was ist Ihre Lieblingstour, wo sieht man Sie mit Ihren Autos am häufigsten?

Da gibt es eigentlich keine ganze Tour, sondern eher mehrere Ecken in der Stadt. Aber bei der Midnight Tour durch den Hamburger Hafen zu fahren, hat schon was ganz Spezielles. Mir persönlich macht aber auch die Entdeckung neuer Touren Spaß, wenn wir mit unseren Firmenkunden neue Strecken abfahren.



Was muss ein Hot Rod Liebhaber tun, um so ein Schmuckstück sein Eigen nennen zu können?

Da ich selbst ein solcher bin, würde ich weniger von müssen, als von dürfen sprechen. Du kannst dir deinen eigenen WENCKSTERN Mini Hot Rod ganz individuell zusammenstellen, der wird dann für dich in der WENCKSTERN Manufaktur in Norderstedt von Hand gebaut. Einfach auf www.wenckstern.com informieren, zusammenstellen und losfahren. Ob dabei dann ein Einzelstück für dein Unternehmen als ganz besonderes Werbemittel herauskommt oder man seinen eigenen WENCKSTERN für den privaten Zweck erschafft, bleibt jedem selbst überlassen.



Welche Standorte bieten Sie heute an und was ist für die Zukunft geplant?

Wir werden dieses Jahr wohl die Marke von 20 Standorten in Deutschland, Österreich und Spanien knacken. Neben Aschaffenburg, Bodensee, Berlin, Calw (Schwarzwald), Düsseldorf, Essen, Flensburg, Goslar, Hamburg, Koblenz, Mallorca und Salzburg gehen wir dieses Frühjahr auch auf Ibiza und in Wien sowie mit einem zweiten Standort auf Mallorca an den Start. Darüber hinaus sind bereits vier weitere Standorte in Planung. Aber wir suchen weiterhin nach positiv Verrückten, die Teil der Hot Rod Citytour Familie werden wollen.



Auffällige und äußerst wirksame Werbebotschaften im Stadtbild: Wo auch immer die kleinen Flitzer auftauchen – die gebrandeten Mini Hot Rods fallen garantiert jedem auf.

Veröffentlicht am: 22.04.2015