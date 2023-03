Eine starke Gemeinschaft!

Norderstedt (kv/jj) Traditionell traf sich der Vorstand des Bündnis für Selbständige und Führungskräfte e.V., kurz BDS Nord, zur Jahresklausurtagung, diesmal im Buschhof in Kattendorf. Nach einem Rückblick auf den erfolgreichen Neujahrsempfang des BDS Nord mit Joey Kelly, bei dem über 400 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik das neue Geschäftsjahr einläuteten, standen die bevorstehenden Veranstaltungen und Projekte für das laufende Jahr als Tagesordnungspunkte auf dem Programm.



Als Partner der B2B NORD nutzt der BDS Nord die größte regionale Netzwerkmesse Deutschlands wieder, um Kontakte zu knüpfen und die Arbeit des BDS Nord vorzustellen. Vorsitzende Birgit Wieczorek hob den informativen Charakter der Messe hervor. Die hochkarätigen Keynote Speaker und fundierten Fachvorträge sowie exzellente Netzwerkmöglichkeiten lassen die Messe zu einem wichtigen Termin im Terminkalender des Unternehmerverbandes werden. Im April und im November ermöglicht der BDS Nord seinen Mitgliedern, die noch nicht auf der Messe ausgestellt haben, einen kostenlosen Standplatz zu reservieren und die Vorzüge der Messe kennenzulernen. Das traditionelle Familienevent ist die Norderstedter Herbstmesse, die der Verein als Partner bereits zum siebten Mal begleitet. Hier treffen sich Unternehmer verschiedenster Branchen, Kunsthandwerker sowie Vereine und Verbände. Gemeinsam bilden sie die Vielfalt Norderstedts ab. In diesem Jahr findet die Messe am 8. und 9. Oktober wieder im Rathaus statt. Auch hier wird der BDS Nord mit einem eigenen Stand vertreten sein und freut sich auch über Mitglieder, die mit einem eigenen Stand auf der Messe präsent sind.



Blick über den Tellerrand

Zur Information und als Blick über den Tellerrand organisiert der BDS Nord diverse Veranstaltungen. So können die Mitglieder am 6. April 2016 von 17.30 bis 20 Uhr einen Blick in die Hightech-Welt Briefzentrum der Deutschen Post in Hamburg werfen und Optimierungsmöglichkeiten im Versandbereich für das eigene Unternehmen mitnehmen. Auch das regelmäßige Businessfrühstück des BDS Nord dient dem Informationsaustausch der Mitglieder. Hierzu lädt der Vorstand Referenten zu den unterschiedlichsten Themen ein. Aber auch regelmäßige Treffen in lockerer Atmosphäre stehen im Terminkalender. So wird mindestens zweimal im Jahr im Pins in Norderstedt gebowlt. Alle Termine sind auch für Nichtmitglieder offen. Wer sich über die Arbeit des Bündnis für Selbstädnige und Führungskräfte e.V. informieren möchte beziehungsweise sich zu einem Termin anmelden möchte, kann dies gerne bei der 1. Vorsitzenden Birgit Wieczorek unter bw@bds-nord.de.

Veröffentlicht am: 12.04.2016