„Eine Übernahme ist immer wie ein Überraschungsei!“

Kisdorf (sw/kv) Wenige Kilometer von der A7 Ausfahrt Henstedt-Ulzburg entfernt, ist mit der Firma Haueis Truck GmbH ein hochspezialisiertes Unternehmen für die Reparatur und Pflege von Nutzfahrzeugen angesiedelt. Eine hierfür komplett ausgestattete Werkstatt mit hochqualifiziertem Personal kümmert sich um alle Arten von Nutz- und Sonderfahrzeugen, Fahrzeugbau sowie Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen.



Seit 2015 hat die Firma Haueis Truck GmbH zwei neue Geschäftsführer: Uwe Halemeier und Frank-Michael Seftel, Geschäftsführer von Behrmann Automobile aus Norderstedt. „Die Firma Haueis, mit einer Tradition von über 30 Jahren am Standort Kisdorf, ist sehr interessant für uns, weil wir hier ein Riesenpotential an erfahrenen und hochspezialisierten Mitarbeitern vorgefunden haben“, so Frank-Michael Seftel.



„Bei unserem kompetenten Team ist Ihr kompletter Fuhrpark von 2,8 bis 40 Tonnen rundum gut versorgt. Ob Instandsetzungen aller Art, Wartungen sowie gesetzliche Prüfungen für Wohnmobile, Transporter, LKW, Zugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Ladebordwände u.v.m. – wir bieten ein umfangreiches Leistungsportfolio zur Betreuung Ihres gesamten Fuhrparks“. Haueis Truck überzeugt dabei mit der hohen Marken-Kompetenz, denn sie ist IVECO Vertragswerkstatt, Meiller Vertragspartner und bietet ebenfalls einen Service für Langendorf, Carnehl, Knorr, WABCO und einen HMF-Kranservice. „Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf die Marken Mercedes Benz, Mitsubishi Fuso und MAN.“ Durch die Flexibilität und Kompetenz des Teams, eine umfangreiche Lagerhaltung und einer schnellen Beschaffung von Ersatzteilen werden Standzeiten vermieden. Neben Wartungs- und Reparaturarbeiten umfasst das Leistungsangebot auch den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen über IVECO Hamburg und Behrmann Automobile in Norderstedt sowie sämtliche kundenspezifische Wünsche an Fahrzeugauf- und -umbauten.



„Besonders unsere IVECO Leistungspalette überzeugt mit umfangreichem Service: Reparaturen, Wartungen oder die Durchführung und Abwicklung von Garantiearbeiten an Ihren Nutzfahrzeugen sowie die Bearbeitung von Wartungs- und Reparaturverträgen gehören zum Tagesgeschäft. Auch ältere Fahrzeuge sind bei uns zu Hause, da wir auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen können. Des Weiteren bietet unser Ersatzteillager einen schnellen Service. Sollten Ersatzteile einmal nicht vorrätig sein, können wir diese zum nächsten Tag beschaffen. Gern bieten wir Ihnen dazu auch einen Lieferservice. Wir führen Diagnosearbeiten und Fehlerbehebung mit moderner Diagnosetechnik vom Hersteller durch. Dabei ist unser Team durch regelmäßige Lehrgänge immer auf dem neuesten Stand der Technik“, so Seftel weiter.



Erst im Jahr 2007 haben die heutigen Geschäftsführer die Firma Behrmann aus den Händen von Klaus Willi Behrmann übernommen. „Wir haben die Mitarbeiter qualifiziert und weiterentwickelt und können uns heute einer der besten Performer in Deutschland nennen. Mit der Übernahmen des Haueis Standortes in Kisdorf haben wir jetzt eine noch bessere Positionierung am Markt“, so Seftel. „Mittlerweile zieht sich alles aus den verdichteten Innenstadtbereichen raus in die Randbezirke und wir sitzen hier perfekt im Speckgürtel von Hamburg. Der Speckgürtel von Hamburg ist besonders interessant für alle Logistikanbieter und Spediteure, die besonders von dem geringen Verkehrsaufkommen profitieren. Wir punkten hier mit einem qualifizierten Team, mit einer komplett ausgestatteten Werkstatt, die wunderbar mit einem minimalem Zeitaufwand erreicht werden kann. Trotzdem wurden wir von besonderen Umständen überrascht: die plötzliche Insolvenz des Vermieters der Gewerbeimmobilie nur neun Tage nach der Firmenübernahme.



Eine Übernahme ist wie ein Überraschungsei: Man muss immer schauen, was drinnen ist! Womit wir bei Haueis natürlich nicht gerechnet haben, war die Insolvenz des Vermieters. Das hat uns vor neue Herausforderungen gestellt, auf die wir zeitnah reagieren mussten. Wir mussten dieses Grundstück und die Immobilie so schnell wie möglich dem Betrieb zuführen, um damit eine Sicherheit für die Mitarbeiter und für den Standort zu schaffen. Nur so konnten wir uns damit mittel- und langfristig ausrichten.“ Über den Insolvenzverwalter hatten Uwe Halemeier und Frank-Michael Seftel versucht das Grundstück vorzeitig zu erwerben. Leider zog sich der Prozess über einen längeren Zeitraum, bis es letztendlich zur Versteigerung beim Amtsgericht Segeberg kam. „Dort gelang es uns den Zuschlag zu bekommen!“ Das Problem war dadurch aber nicht gelöst.



„Die Insolvenz des Vermieters wurde unglücklicherweise mit uns verbunden, was natürlich völliger Unsinn ist. Indem wir das Grundstück inklusive des Gebäudes über das Amtsgericht erworben hatten, konnten wir das Problem lösen. Wenn Grundstücke versteigert werden, ist das der normale Weg, und das war auch in diesem Fall so, da haben wir uns dann natürlich den Zuschlag geholt“, erklärt Seftel. „Wir wollen die Firma Haueis an diesem Standort weiter ausbauen, die Mitarbeiter weiterqualifizieren und uns auch mit neuen Mitarbeitern verstärken sowie unser Leistungsportfolio abrunden.“ Als Vertragswerkstatt für IVECO und Meiller und unsere Kompetenzen, die von MAN bis Mercedes reichen, hat Haueis mit Mercedes Behrmann einen weiteren starken Partern im Rücken.



Der Tipp von Frank-Michael Seftel an Unternehmer, die eine Übernahme planen: „Prüfen Sie genau, welche Grundlage und welches Fundament vorliegt. Wir haben bei unserer Übernahme von Haueis gesehen, dass die Insolvenz des Vermieters zu zusätzlichen Herausforderungen führen kann. Unsere Erfahrung hat uns da sehr geholfen, um das Problem zu lösen und die Firma auf ein vernünftiges Fundament zu stellen. Und trotzdem: die Mühe hat sich gelohnt!“



Foto: Ob 2,8 oder 40 Tonnen – die Spezialisten um Geschäftsführer Frank-Michael Seftel sind kompetente Ansprechpartner, wenn es um Nutzfahrzeuge und Fuhrparks geht.

Veröffentlicht am: 19.06.2019