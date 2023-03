Eine Vision, Werte und Leidenschaft

Norderstedt (em) „Unsere Vision lautet: Geschäftliche Empfehlungen gehen an BNI-qualifizierte Unternehmer“, so Perdita Habeck, Executive Director. „Unsere Leidenschaft ist: Wir helfen Unternehmern, dass sie wesentlich mehr gute Geschäfte machen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen.“



Dabei sind die Werte des Netzwerkes: Ehrlichkeit, Vertrauen, Qualität, Teamwork, Zuverlässigkeit, Disziplin, Professionalität, Erfolg und Freundschaft. „Unser Leitbild: BNI ist die Organisation, die für Geschäftsempfehlungen auf der Basis von Teamwork und ohne den Austausch von Provisionen arbeitet. Wir bieten guten, zuverlässigen und kompetenten Unternehmern jeder Größe und aus allen Branchen wirkungsvolles, strategisches Empfehlungsmarketing mit klaren und transparenten Erfolgsregeln und guten Basis-Trainings. Und schließlich unsere Einstellung: Wer gibt, gewinnt!“, erklärt Perdita Habeck weiter. „Wenn Sie Unternehmer erleben möchten, die dies mit Leben füllen, kommen Sie gerne Mittwoch morgens von 7 bis 8.30 Uhr in das Cup & Cino zum Business-Frühstück des BNI-Chapter „Schinkelturm“ in Norderstedt.“ Zur Zeit sucht das Chapter einen guten Immobilenmakler und Drucker, um Empfehlungen an sie weiter zu geben.



Veröffentlicht am: 04.05.2012